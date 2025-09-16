El mensaje que delataría a Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk: “Lo siento por todo esto”

Tyler Robinson –el señalado asesino del activista conservador, Charlie Kirk en Estados Unidos– dejó un cabo suelto. Revelaron una conversación en la que el sospechoso, al parecer, confesó que disparó el arma durante el mitin en la Universidad del Valle de Utah,

“Fui yo en la Universidad del Valle de Utah ayer. Lo siento por todo esto”, se lee en el mensaje publicado por The Washington Post y en el que citan a las autoridades. El cruce de mensajes habría ocurrido en la plataforma Discord.

Lea más: Fiscalía pedirá la pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en EE. UU.

Esa comunicación es de Robinson con sus amigos y habría ocurrido mientras las autoridades avanzaban en la búsqueda del atacante.