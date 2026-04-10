Trump publicó video del asesinato de una mujer a martillazos en Florida e incitó odio a migrantes

En horas de la noche del pasado miércoles 9 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth un video de un ataque mortal con martillo ocurrido en Florida, en una estación de gasolina. Según su mensaje, el presunto responsable sería “un inmigrante ilegral” de Haití.

La publicación llegó acompañada de una acusación directa contra su antecesor en el cargo, Joe Biden. Trump escribió:

“Un inmigrante ilegal criminal de Haití, que fue liberado en nuestro país por el peor presidente en la historia, el corrupto Joe Biden, y los demócratas radicales en el Congreso, acaba de golpear hasta la muerte a una mujer inocente con un martillo en una gasolinera de Florida”.

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A partir de ahí, el mandatario amplió su mensaje en un texto más extenso en el que mezcló críticas a la política migratoria, ataques a jueces federales y llamados a respaldar su agenda de deportaciones. En ese mismo contenido aseguró:

“El video de su brutal asesinato es una de las cosas más violentas que jamás verás. Este individuo fue autorizado a permanecer aquí porque la administración Biden le concedió a él, y a todos los haitianos, el “Estatus de Protección Temporal”, un programa enormemente abusado y fraudulento que mi administración está trabajando para terminar, pero jueces de distrito liberales desquiciados están interponiéndose en nuestro camino”.