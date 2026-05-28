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Triunfazo de Camila Osorio en Roland Garros para avanzar a tercera ronda de la cita en París

Es la segunda vez que la cucuteña avanza a tercera ronda de un Grand Slam; antes lo había hecho en Wimbledon 2021.

  • La tenista colombiana Camila Osorio ganó en Roland Garros y avanzó a tercera ronda del segundo Grand Slam del año. FOTO GETTY
    La tenista colombiana Camila Osorio ganó en Roland Garros y avanzó a tercera ronda del segundo Grand Slam del año. FOTO GETTY
hace 2 horas
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En un partido vibrante, en el que Camila Osorio se tuvo que exigir al máximo, la cucuteña venció a la kazaja Yúliya Putíntseva, número 71 del mundo, con parciales de 7-5, 6-7 y 7-5.

De esta manera, la colombiana avanza, por primera vez, a la tercera ronda de Roland Garros, igualando su mejor participación en un Grand Slam, ya que en Wimbledon 2021 también había llegado a esta instancia, siendo su mejor actuación en uno de los grandes torneos del circuito WTA.

Aunque tuvo 10 dobles faltas, tres más que su rival, Camila sostuvo una intensidad en su juego que le permitió lograr un 74% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con ese saque, mientras que con el segundo obtuvo el 57% de los puntos que le permitieron ganar el duelo.

De acuerdo con el dato dado por la Federación Colombiana de Tenis, luego de nueve años una colombiana vuelve a la tercera ronda en París, la última había sido Mariana Duque en 2017.

Camila ganó el primer set, tras luchar y luego, en el segundo tuvo cuatro opciones de ganar el set, pero su rival reaccionó y sacó sus mejores golpes para forzar un tercer set, en el que la colombiana volvió a dar la batalla para ganarlo y de ahí la alegría y la reacción de Osorio que al confirmar su triunfo, cayó arrodillada y en medio del llanto, de felicidad por su triunfo.

Una celebración que estuvo acompañada por muchos colombianos que llegaron hasta la cancha en París para apoyarla, y que al final del juego, ella reconoció como ese aliento extra que le permitió mantenerse concentrada en busca del triunfo.

Ahora, la colombiana tendrá que medirse en tercera ronda ante otra rival fuerte, la rusa Anna Kalinskaya, número 24 del ranquin WTA.

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