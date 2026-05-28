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Ejército neutralizó 13 explosivos del ELN instalados en la Troncal de Occidente, en Antioquia

El Ejército Nacional neutralizó 13 artefactos explosivos improvisados instalados en la Troncal de Occidente, en zona rural de Valdivia, norte de Antioquia. Según las autoridades, los explosivos pertenecerían al ELN y habrían sido ubicados para atacar tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

  • En la Troncal de Occidente encontraron explosivos, armamento, cables y una bandera alusiva al ELN. Fotos: cortesía Ejército nacional.
    En la Troncal de Occidente encontraron explosivos, armamento, cables y una bandera alusiva al ELN. Fotos: cortesía Ejército nacional.
El Colombiano
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hace 54 minutos
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Soldados de la Séptima División del Ejército neutralizaron 13 artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en la Troncal de Occidente, a la altura de la vereda La Gloria, en el municipio de Valdivia, norte de Antioquia.

De acuerdo con información oficial, los explosivos pertenecerían a la Compañía Héroes de Tarazá, estructura del grupo armado organizado ELN que tiene presencia en varias zonas del Bajo Cauca y el norte antioqueño.

La operación fue desarrollada por tropas del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, que, por medio de inteligencia militar, ubicaron los artefactos y realizaron una destrucción controlada para evitar afectaciones a la población civil y a los uniformados que operan en la zona.

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Mientras se adelantaban las labores antiexplosivos, las autoridades cerraron temporalmente el paso sobre este corredor vial nacional. Horas después, el tránsito fue restablecido, aunque el Ejército mantiene presencia militar en el sector para garantizar la seguridad y descartar nuevas amenazas.

Durante el operativo, los soldados también hallaron abundante material de guerra y explosivos, entre ellos 22 kilos de explosivos, 85 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, 80 metros de mecha de seguridad, 30 metros de cable dúplex, 26 baterías y una bandera alusiva al ELN.

Según las autoridades militares, el objetivo de esta acción sería afectar tanto a la Fuerza Pública como a los viajeros que se movilizan por esta importante vía que comunica al centro del país con el Caribe colombiano y que históricamente ha sido escenario de acciones armadas de grupos ilegales.

El hallazgo ocurre en medio de una escalada de ataques y hostigamientos atribuidos al ELN en diferentes regiones del país. El pasado 27 de mayo, por ejemplo, ocurrió un atentado con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado de Riohacha, en La Guajira, dejó 12 soldados heridos. Según informó el Ejército, el explosivo habría sido lanzado desde una camioneta Ford contra instalaciones militares.

Tras ese ataque, las autoridades cerraron la Troncal del Caribe mientras se realizaban inspecciones para descartar nuevos artefactos explosivos.

En las últimas semanas también se han registrado acciones violentas en departamentos como Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca, donde las autoridades han denunciado hostigamientos, ataques con explosivos y acciones armadas dirigidas contra la Fuerza Pública y la población civil.

La ofensiva militar contra el ELN se ha intensificado paralelamente a operaciones judiciales y capturas de presuntos integrantes de la organización. Este mismo jueves 28 de mayo, el Ejército y la Policía anunciaron la captura de alias “Francisca” o “La Churca”, señalada integrante del ELN vinculada a acciones terroristas en Boyacá.

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En Antioquia, especialmente en zonas como Valdivia, Tarazá y Cáceres, las autoridades mantienen operaciones permanentes debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales y a los constantes riesgos sobre corredores estratégicos de movilidad.

El Ejército aseguró que continuará desarrollando operaciones ofensivas en la región para proteger a las comunidades y garantizar la seguridad sobre las principales vías del departamento.

Lea más: Al menos 12 heridos dejó ataque terrorista del ELN con explosivos en batallón de Riohacha, en La Guajira

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