Evacuaron a 80 personas en el barrio Fátima de Medellín por posible riesgo químico: no hubo lesionados

Una emergencia por un fuerte olor químico obligó a evacuar preventivamente a cerca de 80 personas este jueves 28 de mayo en una clínica oftalmológica del barrio Fátima, en el suroccidente de Medellín.

Sobre las 3:00 de la tarde de este jueves 28 de mayo, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre un fuerte olor químico dentro de una clínica oftalmológica ubicada en el barrio Fátima, comuna 16 de Belén, en el suroccidente de Medellín.

Ante el reporte, unidades especializadas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudieron al lugar y realizaron la evacuación preventiva de las personas mientras se adelantaban labores de inspección y verificación del posible riesgo químico.

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La emergencia ocurrió en la calle 33 #66B-23, cerca del centro comercial Unicentro. Según el reporte oficial, cinco bomberos de la estación norte atendieron inicialmente la situación bajo el protocolo de “Riesgo Químico – inspección de olores o derrames”.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni afectaciones graves a la salud. Sin embargo, el equipo especializado continúa realizando mediciones y análisis para establecer qué tipo de sustancia generó el olor, si ocurrió algún derrame o si existe riesgo de contaminación en el sector.