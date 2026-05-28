Antioquia despidió al maestro Guillermo León Zapata

En el estadio Tulio Ospina de Bello, un lugar que frecuentaba de forma permanente, Guillermo León Zapata Montoya recibió ayer un emotivo homenaje tras su fallecimiento en Medellín este 27 de mayo, a la edad de 67 años. Al escenario, donde fue llevado de cuerpo presente, asistieron amigos, colegas, deportistas y padres de familia para abrazar a su esposa María Teresa y a sus hijos Luisa Fernanda y Miguel, y darle el último adiós a este maestro de la academia, el periodismo y el deporte; un hombre con un profundo sentido social.
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