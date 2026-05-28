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Antioquia despidió al maestro Guillermo León Zapata

Guillermo León Zapata Montoya recibió este jueves un emotivo homenaje luego de su muerte a los 67 años años de edad.

  • En Bello le dieron el último aplauso a “Memo” Zapata, quien dejó huella como periodista, dirigente y formador de deportistas . Foto Cortesía
    En Bello le dieron el último aplauso a “Memo” Zapata, quien dejó huella como periodista, dirigente y formador de deportistas . Foto Cortesía
  • Guillermo León Zapata Montoya fue despedido con honores en el municipio de Bello. FOTO: Wilson Valencia
    Guillermo León Zapata Montoya fue despedido con honores en el municipio de Bello. FOTO: Wilson Valencia
  • Wbeimar Muñoz le rindió un sentido homenaje a Guillermo León Zapata Montoya. FOTO: Wilson Valencia
    Wbeimar Muñoz le rindió un sentido homenaje a Guillermo León Zapata Montoya. FOTO: Wilson Valencia
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 52 minutos
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En el estadio Tulio Ospina de Bello, un lugar que frecuentaba de forma permanente, Guillermo León Zapata Montoya recibió ayer un emotivo homenaje tras su fallecimiento en Medellín este 27 de mayo, a la edad de 67 años. Al escenario, donde fue llevado de cuerpo presente, asistieron amigos, colegas, deportistas y padres de familia para abrazar a su esposa María Teresa y a sus hijos Luisa Fernanda y Miguel, y darle el último adiós a este maestro de la academia, el periodismo y el deporte; un hombre con un profundo sentido social.

Guillermo León Zapata Montoya fue despedido con honores en el municipio de Bello. FOTO: Wilson Valencia
Guillermo León Zapata Montoya fue despedido con honores en el municipio de Bello. FOTO: Wilson Valencia

Como señaló el colega Alfredo Laserna en su cuenta de Facebook, “Memo”, como cariñosamente llamaban sus allegados a este hijo insigne del barrio El Congolo de Bello, fue “muy versátil, una caja de sorpresas. Periodista deportivo, maestro, dirigente de su escuela de fútbol, docente investigador, músico y compositor”. Amó la salsa a tal punto que, junto a un grupo de amigos comunicadores, fundó la Orquesta La Alegría.

Zapata deja un gran legado como dirigente y forjador de futbolistas en el Boca Club Deportivo, del que surgió el zaguero central Carlos Cuesta, hoy en día en el Vasco da Gama de Brasil, y también como formador de comunicadores y especialistas en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas.

Lea: Luto en el periodismo y la dirigencia deportiva de Antioquia: murió Guillermo León Zapata Montoya

Fue jefe de redacción del programa Wbeimar lo Dice —grupo con el que ganó un premio Rey de España en 1992—, jefe de comunicaciones de la Federación Colombiana de Natación en la época de Jaime Cárdenas, promotor del fútbol de salón y profesor de cátedra de periodismo deportivo de la Universidad de Antioquia. También se desempeñó como corresponsal del diario El Tiempo y actualmente seguía vinculado al Politécnico Jaime Isaza Cadavid como asesor, en su calidad de doctor en educación, de una maestría en gerencia.

Wbeimar Muñoz le rindió un sentido homenaje a Guillermo León Zapata Montoya. FOTO: Wilson Valencia
Wbeimar Muñoz le rindió un sentido homenaje a Guillermo León Zapata Montoya. FOTO: Wilson Valencia

Asimismo, fue dignatario de la junta directiva de Cicrodeportes Antioquia (hoy Acord) y perteneció a Coopercolt, la cooperativa de periodistas que por muchos años manejó el sistema informativo de Teleantioquia.

“Guillermo León Zapata Montoya, fundador y dueño de este Club, ha partido para siempre. Tras una lucha con su salud, hoy perdió la guerra luego de librar tantas batallas. Sin duda, es una pérdida para la academia, el deporte bellanita y para su familia, donde dejó su mejor legado... Gracias a su pensamiento, muchos jóvenes hoy son excelentes seres humanos, porque fue su voz en el deporte y en el estudio lo que permitió que pudieran orientarse. Antioquia despide a un grande de pensamientos sociales y de enorme inteligencia”, reseñó su club en Instagram.

Homenaje de Wbeimar Muñoz

“Guillermo León vivió y amó. Aprendió mucho y enseñó como pocos. Supo que la amistad es una rosa con espinas y que por eso hay que cuidarla sin lastimarse. Y finalmente en sus incesantes combates con su destino, siguió el camino del alma fuerte para asegurar que ‘no debemos darnos por vencidos ni aun vencidos’. Que trémulos de pavor tenemos que pensar que somos bravos. Arremeter feroces ya mal heridos. Que hay que proceder como Dios que nunca llora. Como Lucifer que nunca reza. O como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora.

Guillermo León, te llevaremos por siempre en nuestros corazones, con el mismo amor que le diste a tu familia, y en especial a los nietos, esos diablillos que desde la cuna tú guardaste eternamente en el harcón del alma.

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