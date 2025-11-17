x

Trump cambia de opinión y respalda publicación de archivos de Epstein

Aunque algunos críticos y opositores acusaban al presidente estadounidense de impedir la votación en el Congreso para ocultar elementos que lo podrían involucrar en los escándalos, el republicano tomó una decisión contraria.

  • El presidente Donald Trump manifestó no tener nada que esconder respecto a un posible vínculo con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images
  • A través de su red Truth Social, el presidente Donald Trump manifestó no tener inconveniente en desclasificar los archivos del caso Epstein. Foto: Captura de pantalla Truth Social
Agencia AFP
hace 10 horas
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida.

El caso Epstein divide al habitualmente leal Partido Republicano y ha alejado a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento “Make America Great Again” (Maga).

Lea también: Trump acusó a los demócratas de montar una “farsa” en su contra con el caso Epstein y pidió investigación federal

La Cámara de Representantes debe examinar esta semana una propuesta de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente del acaudalado financiero neoyorquino, muerto en prisión antes de su juicio.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en este caso, algo que él desmiente.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el dosier tras la aparición de correos electrónicos de Epstein sobre Trump.

En estos documentos, surgidos el jueves, el desprestigiado financiero sugería que Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

El magnate republicano, que el viernes acusó a los demócratas de impulsar el “engaño de Epstein”, lamentó que algunos legisladores de su partido respaldaran la iniciativa de la oposición.

“Algunos ‘miembros’ del Partido Republicano están siendo ‘usados’, y no podemos permitir que eso suceda”, dijo Trump en su publicación.

“¡La Comisión de Supervisión de la Cámara puede tener todo lo que le corresponde legalmente, ME DA IGUAL!”, afirmó el presidente.

Los correos electrónicos de Epstein

Según las autoridades, Epstein murió en 2019 por suicidio mientras esperaba juicio en prisión por supuesta trata de menores con fines de explotación sexual. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por el mismo delito.

Epstein, con Maxwell como reclutadora, hacía ir a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida.

Las víctimas sobrevivientes de Epstein enviaron una carta el viernes a los legisladores estadounidenses instándolos a publicar esos archivos.

“Aquí no hay términos medios. No hay lugar para esconderse detrás de la afiliación partidaria”, se lee en el documento.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Sobre los mensajes de correo revelados, demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara dijeron que los mensajes “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los horribles crímenes de Epstein”.

En los correos electrónicos también hay intercambios con Larry Summers, exasesor económico de Barack Obama y quien presidió la prestigiosa universidad de Harvard. Además revelaron que el expresidente demócrata Bill Clinton frecuentó al financiero neoyorquino en las décadas de 1990 y 2000.

Trump exigió a la Fiscal General Pam Bondi y al FBI que investiguen los vínculos de Epstein con Clinton y Summers.

Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

Siga leyendo: “Podríamos tener algunas discusiones”: Trump abre la puerta a negociaciones con el régimen de Maduro

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Abuso sexual
Partido Republicano
Partido Demócrata
Leyes
Nueva York
Florida
Estados Unidos
Donald Trump
Jeffrey Epstein
