Trump responde al cierre del estrecho de Ormuz: “Irán no puede chantajearnos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que Irán no puede “chantajear” a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico paso marítimo. “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca. Puede leer: ¡Tensión máxima! Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz ante bloqueo de EE. UU.

¿Qué hará Trump tras cierre del estrecho de Ormuz?

El mandatario dijo que habría “alguna información” sobre Irán más tarde en el día, y añadió: “Estamos adoptando una postura firme”. Irán anunció el sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos. Cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transita normalmente por esa estratégica vía marítima. Siga leyendo: Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Trump “habla mucho”

La reapertura el viernes de Ormuz y la tregua del conflicto en Líbano iniciada horas antes parecían hacer desencallar las negociaciones para un acuerdo de paz entre Washington y Teherán. El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba “muy cerca”, y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, otro punto clave de las negociaciones. No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible. “La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio”, dijo el vicecanciller Jatibzadeh. Entretanto, las maniobras diplomáticas continúan. El influyente jefe del ejército de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, culminó este viernes un viaje a Irán. Durante esta estancia, el jefe militar entregó a las autoridades iraníes “nuevas propuestas” estadounidenses, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.