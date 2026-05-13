Horror en Ibagué: niña habría sido encadenada y abusada durante 10 años por su madre y padrastro

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de una pareja que es señalada de abusar sexualmente y someter a tratos crueles a una menor de edad en Ibagué.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Pineda, alias ‘El Padrastro’, y Edid Duarte Fuentes, madre de la víctima. Según el ente acusador, los hechos de terror se prolongaron durante casi una década.

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Las investigaciones han indicado que los presuntos abusos comenzaron en el segundo semestre de 2016, cuando la víctima tenía apenas ocho años de edad, y se extendieron hasta el año 2025. En ese tiempo, el padrastro habría agredido sexualmente a la menor de manera recurrente, grabando los vejámenes en video para chantajearla y generarle vergüenza.

Por el lado de la madre, al parecer no solo habría permitido estos actos, sino que presuntamente participó activamente en los tratos crueles. Según el material probatorio, la niña era encadenada y atada con cuerdas y candados cada vez que los agresores se enteraban de que tenía amigos o para evitar que escapara.