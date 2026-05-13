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Disidencias de alias Calarcá mataron a cuatro militares en Guaviare

Según la información del Ejército, las tropas cayeron en un campo minado por los terroristas.

  • Las víctimas estaban en desarrollo de una acción ofensiva contra las disidencias de las Farc en Guaviare, cuando se produjo la tragedia. FOTO: CORTESÍA DE @FuerzasMilCol.
    Las víctimas estaban en desarrollo de una acción ofensiva contra las disidencias de las Farc en Guaviare, cuando se produjo la tragedia. FOTO: CORTESÍA DE @FuerzasMilCol.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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Cuatro soldados muertos y tres heridos es el balance preliminar de un atentado terrorista perpetrado contra el Ejército en el departamento del Guaviare.

El crimen ocurrió en la mañana de este miércoles y, de acuerdo con la información presentada por la institución castrense, fue perpetrado por criminales del bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura adscrita al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

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