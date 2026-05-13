“Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”: periodista víctima de los comentarios de De la Espriella

“¿Qué ves aquí? Amor, acércala... ¿qué más ves?”. Estas fueron las palabras que dijo el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, en medio de una entrevista hace unos días. Entretanto, la única periodista mujer en la mesa, incómoda, intentaba responder a la insistencia del abogado. La polémica creció rápidamente en redes y ella respondió: “no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”. Y es que, común a las campañas presidenciales previas a la primera vuelta, los candidatos en carrera para llegar a la Casa de Nariño intentan darse la mayor exposición mediática que se pueda. Sin embargo, en este caso, para De la Espriella pudo haber sido una estrategia que terminó convirtiéndose en una “con doble filo”. Sobre todo, porque este no fue el único episodio en el que el “Tigre” ha sido cuestionado por comentarios que han sido catalogados como “machistas” o “paternalistas”.

¿Qué fue lo que sucedió?

En medio de esta charla en particular, Abelardo de la Espriella decidió sacar su celular para mostrar una fotografía suya tomada en un evento de campaña. Según él mismo, esa imagen le había ayudado a conquistar “unos votos bien bacanos del electorado femenino”. Lo que quería mostrar era el tamaño de su miembro sexual. “¿Qué ves aquí? Amor, acércala... ¿qué más ves?”, insistió el candidato mientras le mostraba la pantalla a la única presentadora en la mesa. La periodista intentó salir del momento diciendo varias veces que no veía nada, pero el candidato siguió empujando la situación con insinuaciones sobre el tamaño de sus genitales y comentarios vulgares sobre “implantes” y “silicona”. Sobre esto, que luego tomó mucha relevancia en la opinión pública, la periodista que estuvo presente en el momento, Laura Rodríguez, aseguró que lo que sucedió no fue solo “un comentario desafortunado”. “Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, dijo.

En respuesta a Rodríguez, el candidato presidencial le contestó a su mensaje ofreciendo disculpas. “Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, escribió De la Espriella. Eso fue lo que dijo en su cuenta oficial de X (antes Tiwtter), y añadió que el comentario realizado a la periodista Laura Rodríguez durante el programa de Jhovanoty, en Piso 8, ocurrió en medio de un contexto humorístico y sin intención de incomodarla o acosarla frente a la audiencia. “Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales”, aseguró. Posteriormente, pidió excusas por lo sucedido. “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.

El otro momento por el que se le critica

Al igual que este episodio, que la periodista presente calificó como un “irrespeto total”, el jurista también protagonizó otra situación que ha generado un creciente rechazo en la opinión pública. Este sucedió cuando, también en el desarrollo de una entrevista, en este caso para Noticias Caracol, le dijo a la periodista María Lucía Fernández (conocida como “Malú”), que “la ignorancia es atrevida” cuando esta le hizo una pregunta sobre la ética y el derecho, rememorando una frase que ya había dicho el candidato en el pasado. “Me acabo de acordar de una frase que dijo usted hace mucho tiempo, y tiene que ver con la ética. Usted dijo ‘la ética no tiene que ver con el derecho’. ¿Si la ética no tiene que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética?”, dijo la periodista. De la Espriella respondió defendiendo su formación como abogado y evocando una discusión filosófica. Pero después confrontó a la periodista y le dijo que la pregunta venía “con su veneno”. En el intercambio, “Malú” lo cuestionó de frente: “¿Pero para qué pelear con los periodistas, candidato? No pelee, esa fue una frase que usted dijo”. Luego, De la Espriella le dijo: “No, yo no estoy peleando. Pero la ignorancia es atrevida y, si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho”.

La posición de su oposición