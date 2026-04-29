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Trump contempla mantener bloqueo naval contra Irán por “meses” en caso de ser necesario

Este conflicto en Medio Oriente podría disparar el precio de la energía y de los fertilizantes, llegando a poner a más de 30 millones de personas en la pobreza. ¿Qué hará Trump de ahora en adelante?

  • ¿Se agravaría la situación en Medio Oriente si Donald Trump mantiene el bloqueo naval? FOTO: GETTY
    ¿Se agravaría la situación en Medio Oriente si Donald Trump mantiene el bloqueo naval? FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses en caso de ser necesario, comunicó el presidente Donald Trump a empresarios del sector petrolero, según afirmó el miércoles un funcionario de la Casa Blanca. El presidente celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó el medio Axios.

Allí, discutieron “las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses”, afirmó en una declaración a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

“El presidente se reúne con frecuencia con directivos del sector energético para recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales”, afirmó el funcionario.

Lea también: Temas prohibidos y bromas incómodas: el accidentado protocolo de Donald Trump ante el rey Carlos III

En estos encuentros, añadió, se tratan temas como “la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vicepresidente, JD Vance, y la jefa de gabinete, Susie Wiles, también asistieron al encuentro. La gigante petrolera estadounidense Chevron confirmó a la AFP que su director ejecutivo, Mike Wirth, participó en la reunión.

Los precios mundiales del crudo se dispararon el miércoles tras las informaciones de los medios de comunicación de que Trump estaba considerando una prolongación del bloqueo a Irán. El barril de Brent superaba a las 14:15 GMT los 116 dólares y el WTI rozaba los 105 dólares.

Amplíe la noticia: Nuevo intento de negociación: delegaciones de Irán y EE.UU. viajan a Pakistán

La guerra en Irán amenaza con sumir en la pobreza a más de 30 millones de personas

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha disparado el precio de la energía y de los fertilizantes, podría sumir a más de 30 millones de personas en la pobreza, expresó el jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

“Hicimos un estudio después de seis semanas de guerra y estimamos que incluso si el conflicto terminara en ese momento, 32 millones de personas serían empujadas a la precariedad en 160 países”, dijo Alexander De Croo a la AFP en París.

Siga leyendo: “El poder militar no garantiza la victoria”: embajador iraní exige fin de ataques y negociación “justa” para la paz

La guerra ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Los estragos que deja el conflicto en Medio Oriente. FOTO: AFP
Los estragos que deja el conflicto en Medio Oriente. FOTO: AFP

La escasez de suministros y los altos precios han llevado a países de África y Asia a imponer una combinación de medidas como el racionamiento de combustible y la reducción de la semana laboral para disminuir el consumo, mientras que otros han reducido los impuestos sobre el combustible para amortiguar el impacto en los consumidores.

“Es desarrollo a la inversa”, dijo De Croo. “Se tardó décadas en construir sociedades estables, desarrollar economías locales, y solo tomó varias semanas de guerra destruir eso”, añadió. Según el PNUD, la guerra tendrá un profundo impacto en los países de África subsahariana o asiáticos como Bangladés y Camboya.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué impacto tiene este conflicto en el precio del petróleo?
Al estar bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial, la oferta se reduce drásticamente. Esto ha llevado el precio del barril a superar los $100 dólares, aumentando la inflación global.
¿Por qué Estados Unidos bloquea los puertos de Irán?
Busca controlar la exportación de petróleo y proteger los precios internacionales ante tensiones geopolíticas.

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