x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump advierte que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y que su líder “es un enfermo”

El presidente estadounidense resaltó que Irán no es un buen país para vivir en estos momentos, debido al mal liderazgo teocrático ejercido por Alí Jamenei.

  • Donald Trump habló sobre el líder supremo de Irán, Alí Jamenei. FOTOS: XIHNUA
    Donald Trump habló sobre el líder supremo de Irán, Alí Jamenei. FOTOS: XIHNUA
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

En medio de las tensiones existentes entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de los ayatolás en Irán, Donald Trump se refirió una vez más al líder supremo iraní, Alí Jamenei, a quien calificó como un “enfermo” y afirmó que debería “gobernar bien a su país”.

Las declaraciones del republicano se producen en un momento volátil, en el que se han registrado más de 3.000 como resultado de las protestas por el alto costo de vida, la corrupción y el desplome del rial (la moneda de Irán), una situación considerada el mayor desafío al poder iraní desde las manifestaciones de 2022-2023 tras la muerte en detención de la joven Mahsa Amini.

El mandatario estadounidense ya ha enviado varias advertencias de responder contra al gobierno teocrático del islam chií, encabezado por Jamenei, quien figura por encima del presidente iraní Masoud Pezeshkian, así como de las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, los medios estatales e incluso del Consejo de Guardianes. Y es que para Trump “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, porque considera que ese país es el “peor lugar del mundo para vivir”.

“Ese hombre (Alí Jamenei) es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir debido a un liderazgo deficiente”, afirmó el presidente estadounidense al diario Político. También dijo que toda nación debe tener como base el respeto por los derechos humanos. “El liderazgo se basa en el respeto, no en el miedo y la muerte”, agregó.

Para Trump, Jamenei es en gran medida responsable de lo que está ocurriendo en Irán como líder supremo, puesto que lo acusa de conducir al país hacia su destrucción total y de utilizar la violencia a niveles nunca antes vistos.

Sin embargo, para el iraní Estados Unidos tiene gran parte de la culpa de lo que ocurre y otorgó potestad a las autoridades del país para “romperle la espalda a los sediciosos”. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales domésticos (...), como tampoco perdonaremos a los criminales internacionales, peores que los criminales domésticos”, dijo ante una multitud de simpatizantes reunidos con motivo de una festividad religiosa.

Las comunicaciones en Irán

Por el momento, las autoridades de Irán estudian restablecer el acceso a internet “de forma progresiva” tras haber impuesto un corte total de las comunicaciones el 8 de enero, informó la agencia de noticias Tasnim. Algunos periodistas de AFP en Teherán pudieron conectarse a internet el domingo aunque la mayoría de los proveedores de acceso seguían bloqueados.

Las autoridades aseguraron que han recuperado el control de la situación y anunciaron la reapertura de las escuelas —cerradas desde hacía una semana— y de las universidades, según informó la televisión estatal.

Irán cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en plena ola de manifestaciones contra el gobierno, que empezaron como protestas por la crisis económica. Las llamadas telefónicas al extranjero se restablecieron el martes y los mensajes de texto el sábado, tras varios días de suspensión.

No obstante, los iraníes pudieron acceder a su internet nacional, que permite aplicaciones de taxis, entrega de paquetes y servicios bancarios. En condiciones normales, las aplicaciones extranjeras más utilizadas en Irán son Instagram, WhatsApp y Telegram, pese a las restricciones que obligan a usar una red virtual privada (VPN).

Siga leyendo: Irán supera 100 horas sin internet y las protestas continúan: claves de lo que viene

Temas recomendados

Economía
Inflación
Educación
Internacional
Conflictos internacionales
Protestas
Macroeconomía
Geopolítica
guerra
Mundo
Manifestaciones
Historia
Costo de vida
muertos
conflicto
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Alí Jamenei
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida