¿Tercer mandato? Esto dijo Trump sobre la idea de elegirse para un tercer periodo presidencial en EE. UU.

Donald Trump volvió a referirse este lunes a su idea de reelegirse para un tercer mandato como presidente de Estados Unidos en 2028, algo que la Constitución le impide. “Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas). Es tremendo”, dijo el mandatario a los periodistas que viajan con él a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón. Sin embargo, el mandatario aseguró que, aunque pudiera, “no lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. Sí, lo descartaría porque es demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. Es demasiado ingenioso. No estaría bien”.

En esa línea, el mandatario republicano descartó la posibilidad de presentarse a la vicepresidencia para sortear la prohibición constitucional, al mismo tiempo que reveló que se sometió a una resonancia magnética a principios de mes que “fue perfecta”. Y es que, aunque quisiera, el magnate de 79 años no podría presentarse para un tercer periodo –el segundo consecutivo–, ya que la Constitución estadounidense limita a dos mandatos la presidencia en el país. Siga leyendo: Asistencia de EE. UU. a Colombia alcanza su punto más bajo en más de dos décadas La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de EE. UU. señala que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces” tras su ratificación en 1951, luego de los cuatro mandatos de Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 1944. Algunos simpatizantes de Trump han sugerido que el magnate republicano podría eludir la norma convirtiéndose en vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante. Al respecto, dijo que “se le permitiría hacerlo” en los comicios de 2028, pero rechazó la idea.