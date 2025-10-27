x

¿Tercer mandato? Esto dijo Trump sobre la idea de elegirse para un tercer periodo presidencial en EE. UU.

No ha cumplido el primer año de su segundo mandato y ya el republicano y sus seguidores, alimentan la idea de un tercer periodo (el segundo consecutivo) en la Casa Blanca; sin embargo, la Constitución se lo impide.

  • Trump se lanzó en 2020 para un segundo periodo presidencial consecutivo, pero perdió contra el demócrata Joe Biden. FOTO: Getty
    Trump se lanzó en 2020 para un segundo periodo presidencial consecutivo, pero perdió contra el demócrata Joe Biden. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
27 de octubre de 2025
bookmark

Donald Trump volvió a referirse este lunes a su idea de reelegirse para un tercer mandato como presidente de Estados Unidos en 2028, algo que la Constitución le impide.

“Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas). Es tremendo”, dijo el mandatario a los periodistas que viajan con él a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón.

Sin embargo, el mandatario aseguró que, aunque pudiera, “no lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. Sí, lo descartaría porque es demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. Es demasiado ingenioso. No estaría bien”.

En esa línea, el mandatario republicano descartó la posibilidad de presentarse a la vicepresidencia para sortear la prohibición constitucional, al mismo tiempo que reveló que se sometió a una resonancia magnética a principios de mes que “fue perfecta”.

Y es que, aunque quisiera, el magnate de 79 años no podría presentarse para un tercer periodo –el segundo consecutivo–, ya que la Constitución estadounidense limita a dos mandatos la presidencia en el país.

Siga leyendo: Asistencia de EE. UU. a Colombia alcanza su punto más bajo en más de dos décadas

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de EE. UU. señala que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces” tras su ratificación en 1951, luego de los cuatro mandatos de Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 1944.

Algunos simpatizantes de Trump han sugerido que el magnate republicano podría eludir la norma convirtiéndose en vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante. Al respecto, dijo que “se le permitiría hacerlo” en los comicios de 2028, pero rechazó la idea.

Sin embargo, Trump repite a menudo que sus seguidores le piden gobernar más allá de su actual mandato, pese a la restricción constitucional. De hecho, recientemente ha mostrado gorras rojas con el lema “Trump 2028” en un escritorio del despacho oval.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de que Steve Bannon, su antiguo asesor y uno de los ideólogos clave de su movimiento MAGA, Make America Great Again (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez, por su traducción al español), dijera que “hay un plan” para mantenerlo en la Casa Blanca.

Le puede interesar: Donald Trump arremetió de nuevo contra Petro, tras incluirlo en lista Clinton, y lo volvió a llamar “líder del narcotráfico”

“Va a conseguir un tercer mandato... Trump va a ser presidente en 2028. Y la gente debería acostumbrarse a ello”, declaró Bannon a The Economist.

Sobre las próximas elecciones, Trump también se refirió a una posible fórmula entre el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes calificó como dos grandes personas que podrían presentarse al cargo. “Creo que si alguna vez formaran un grupo, serían imparables”, dijo. “Realmente lo creo. Lo creo”, agregó.

