x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Donald Trump ha atacado a siete países desde que volvió a la Presidencia de EE.UU.

En Yemen, las fuerzas estadounidenses han mantenido una campaña de bombardeos continuos contra las posiciones e infraestructura de los rebeldes hutíes.

  • El regreso de Donald Trump y los ataques ejecutados por su administración en el segundo mandato FOTO: Tomada de X de la Casa Blanca
    El regreso de Donald Trump y los ataques ejecutados por su administración en el segundo mandato FOTO: Tomada de X de la Casa Blanca
Diario La República
hace 2 horas
bookmark

El mundo amaneció el sábado con una nueva y severa sacudida geopolítica tras los bombardeos conjuntos ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

Esta ofensiva, que ya ha provocado represalias por parte de Teherán y amenaza con desestabilizar el suministro energético global, no es un hecho aislado en la política exterior de Washington.

Se suma a la histórica y reciente captura de Nicolás Maduro, un hito que coronó meses de operaciones estratégicas, bloqueos y ataques focalizados en medio de la crisis institucional de Venezuela.

Lea también: ¿Caída del ayatola Alí Jameneí será la estocada para el régimen de Irán?

Ambos eventos —la caída del régimen chavista y la confrontación directa en Medio Oriente— ilustran la contundencia de la doctrina militar que ha caracterizado en lo que va del segundo periodo presidencial de Donald Trump.

De acuerdo con datos recopilados por la plataforma Statista, la administración estadounidense ha abierto o reactivado frentes de ataque en al menos siete países, al desplegar su poderío bélico con el objetivo de contener amenazas a su seguridad nacional y proteger intereses económicos clave.

Entérese: En video | Así fue el bombardeo de Israel y EE. UU. donde murió Alí Jameneí

Más allá de los focos candentes en Caracas y Teherán, la estrategia del Pentágono ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en desarticular la red de influencia iraní en el Medio Oriente.

Esto se ha traducido en ataques sistemáticos contra infraestructura militar y bases estratégicas en Siria, así como en operaciones de precisión en Irak, dirigidas a neutralizar milicias pro-iraníes y bases insurgentes que representaban una amenaza inminente para las posiciones estadounidenses en la región.

El resguardo de las rutas comerciales globales ha sido otro detonante de la acción militar. En Yemen, las fuerzas estadounidenses han mantenido una campaña de bombardeos continuos contra las posiciones e infraestructura de los rebeldes hutíes.

Estas acciones se han justificado como una respuesta directa e inapelable a los asaltos perpetrados por este grupo contra buques mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, un cuello de botella vital para el comercio marítimo internacional.

En paralelo, el frente antiterrorista en el continente africano ha experimentado una reactivación significativa. En África Occidental, el brazo militar estadounidense ha ejecutado operaciones focalizadas en Nigeria, apuntando a facciones extremistas y grupos insurgentes que desestabilizan la región.

Del mismo modo, en el Cuerno de África, Somalia ha vuelto a ser blanco de ataques aéreos tácticos, esta vez dirigidos específicamente a desmantelar posiciones clave y abatir a los altos mandos del grupo terrorista Al-Shabaab.

En conjunto, este mapa de intervenciones refleja un giro drástico hacia la acción militar directa en el tablero global. Desde el Caribe sudamericano hasta el Golfo Pérsico, la actual administración ha demostrado una disposición absoluta a utilizar la fuerza armada como herramienta principal para reconfigurar el orden geopolítico y disuadir a sus adversarios.

Siga leyendo: ¿Qué es el triunvirato que gobernará Irán mientras se elige al sucesor de Alí Jameneí?

Temas recomendados

Internacional
Conflictos internacionales
Presidencia
Geopolítica
guerra
Mundo
bombardeo
Operativos
gobierno
conflicto
capturas
ataques
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida