Nueva oleada de misiles iraníes deja heridos cerca de Jerusalén

Los servicios de emergencia israelíes atendieron a varios heridos cerca de Jerusalén tras una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán.

  • Equipos de Magen David Adom y agentes de la policía inspeccionan zonas cercanas a Jerusalén tras reportes de fragmentos de misiles interceptores caídos en distintos puntos. FOTOS TOMADAS DE X.
    Equipos de Magen David Adom y agentes de la policía inspeccionan zonas cercanas a Jerusalén tras reportes de fragmentos de misiles interceptores caídos en distintos puntos. FOTOS TOMADAS DE X.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Tras la más reciente ofensiva de misiles disparados desde Irán, los equipos de emergencia israelíes desplegaron operativos en las cercanías de Jerusalén para atender a personas afectadas.

En un comunicado, el servicio de socorro Magen David Adom indicó que sus unidades médicas asistían a varios pacientes en la región de Jerusalén.

Entérese: Pentágono asegura que destruyó el cuartel de los Guardianes de la Revolución en Irán

De acuerdo con información de AFP, la policía israelí informó que adelanta inspecciones en distintos puntos del área, luego de recibir reportes sobre la caída de fragmentos de misiles interceptores en varios sectores.

En grabaciones difundidas en redes sociales se observa una vía completamente cubierta de restos y destrozos, además de un vehículo que quedó parcialmente atrapado dentro de un amplio cráter abierto en el pavimento.

En otras fotografías difundidas en redes sociales se pueden apreciar los misiles sobrevolando el cielo de Jerusalén en medio del ataque.

Al menos siete heridos en Jerusalén

Los reportes preliminares apuntan a que siete personas resultaron heridas este domingo en los alrededores de Jerusalén, según informaron los bomberos a AFP.

El cuerpo de emergencias indicó en un comunicado que unidades del distrito de Jerusalén se desplazaron hasta el punto de impacto, localizado en una autopista de la región, donde continúan las labores de atención.

De acuerdo con las autoridades médicas, los siete lesionados fueron evacuados del lugar y trasladados a centros asistenciales con diferentes niveles de gravedad.

En paralelo, la policía señaló que realiza inspecciones en distintos sectores de la zona tras recibir avisos sobre la caída de fragmentos de misiles interceptores en varios puntos..

Contexto de la escalada en Medio Oriente

En la madrugada del sábado, el Ministerio de Defensa de Israel informó que había puesto en marcha un ataque “preventivo” contra la República Islámica de Irán con el objetivo de “eliminar las amenazas al Estado de Israel”.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas estadounidenses se habían sumado a la ofensiva contra el país persa.

Como represalia, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos dirigidas hacia territorio israelí y contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en distintos países de Oriente Medio.

En el marco de esa ofensiva conjunta, murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Posteriormente, el Gobierno de Tel Aviv sostuvo que su fallecimiento fue consecuencia de un bombardeo de la fuerza aérea israelí contra un complejo de mando en Teherán.

Le puede gustar: Israel confirma que ataques con misiles en Irán iban contra altos cargos del Gobierno y militares

Misiles
conflicto
Bombardeos EE. UU. e Israel contra Irán
Medio Oriente
Irán
Nueva Jerusalén
