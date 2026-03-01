Los Dioses del Ritmo sacan disco de la mano de Iván Benavides

El Ritmo Exótico es como un corrientazo. Suena afuera y repica por dentro. Es una música para bailar, para el cuerpo. Moverse es inevitable.

Antes de que fuera música, fue baile, el baile exótico. Nació hace más de 10 años en las calles y las discotecas de Quibdó. Sus pioneros mezclaron canciones conocidas para hacer algo nuevo, algo diferente. Con el tiempo y el aporte de grupos del tipo de Los Dioses del Ritmo, el género ha tomado forma y ahora quiere tomarse al mundo.

Siga leyendo: De ser el rockero Johnny Richard a pintar el retrato del Padre Marianito: la vida de Bernardo Echavarría Berrío

Los Dioses del Ritmo se pusieron esa tarea y empezaron este año con el lanzamiento de Cuellos Blancos, el primer sencillo de su próximo disco Suena Bien.

–En el Pacífico tenemos mucha riqueza musical y nosotros lo que estamos haciendo con nuestra propuesta es coger toda esa raíz autóctona y fusionarla con lo contemporáneo, con música internacional –dice Luigy Boy de Los Dioses.

–Este trabajo lo hicimos con el objetivo de proyectarlo internacionalmente. Nosotros ya hemos hecho un camino sólido con los sencillos y el álbum anterior, 2070. Con este queremos llegar al siguiente nivel, sentimos que ya es hora –cuenta La Meaya.

Cuellos Blancos es un manifiesto, una declaración de principios, habla de poder, territorio, de saqueo y promesas incumplidas. Es una denuncia que busca señalar las estructuras de poder que han oprimido a las comunidades del Pacífico colombiano, pero es también una celebración de la vida, de la solidaridad, la alegría. Es una canción para bailar y reclamar al mismo tiempo.