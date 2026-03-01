De Medellín a Hollywood: la historia del paisa que hoy edita y mezcla sonido en la “meca” del cine mundial

Cuando Daniel Vásquez V. recuerda su juventud se devuelve a las épocas de estudiante. Ahí se ve ayudando, en los actos cívicos del colegio, a ajustar el sonido. “Yo tenía hasta una consolita pequeña y la llevaba”, dice. La consola también la compró por su gusto musical porque tocaba la batería en la banda del colegio. Sin embargo, tuvo claro su rumbo: “Yo sabía que no iba a ser el rockstar que soñaba porque me iba bien tocando, pero no era el más virtuoso”, le cuenta a EL COLOMBIANO desde un estudio en Los Ángeles, a donde ha llegado gracias a una carrera consolidada en Colombia como profesional del sonido para cine y televisión. Puede leer: Más de 120 empresas se reunirán en Medellín para hablar de cine Sí, Colombia ha exportado actores, músicos y ahora también uno de los mejores sonidistas del país trabaja en Hollywood, en la meca de las grandes producciones audiovisuales. Pero su historia comenzó aquí, en Medellín.

Daniel, en las instalaciones de un estudio de mezcla en Los Ángeles. FOTO Cortesía

El camino de Daniel Vásquez como especialista en el sonido audiovisual

Grabar música fue la idea original de Daniel para empezar a buscar una carrera que se ajustara a su deseo. Comenzó estudiando Ingeniería de Sistemas en Medellín y con apoyo de su familia logró irse a Inglaterra a una Licenciatura en Artes de la Grabación para luego seguir un Máster en producción de audio en la Universidad de Middlesex y el Instituto SAE en Londres. Esta maestría en artes la terminó con honores. “Cuando terminé la carrera en Londres me quedé trabajando allá en la universidad como supervisor de sonido y me empezaron a soltar clases, yo tenía 21 años y me estaba yendo bien”. Le puede interesar: ¿Cuál es la sala de cine más linda de Medellín? Conozca la historia del lugar que enamora en redes Ahí comenzó a hacer cortometrajes, uno que otro comercial y a la universidad le llegó un documental, “entonces me buscan a mi junto con otros dos compañeros que estudiaron conmigo, decidimos armar un estudio y creamos SoundNode”. SoundNode comenzó como un colectivo de estos tres amigos y ahora se convirtió en empresa, “yo ahora no tengo participación allí, pero es una compañía exitosa y siguen mis amigos”. Esa experiencia lo llevó a regresar a Medellín y fundó con su amigo Gabriel Pérez Clap Studios en Medellín, en 2012, un estudio dedicado a la posproducción de sonido para cine y televisión, “y ahí nos enfrentamos con algo muy interesante que no era vender sino enseñar y acompañar a productores y directores que no conocían todas las posibilidades creativas que tenía el sonido, los requerimientos técnicos y nos tocó abrir camino. Hoy, muy felizmente digo que hace 15 años no había ningún estudio de sonido dedicado para cine y hoy hay más de cuatro estudios y de alguna forma han tenido que ver con nosotros”, detalla Daniel.

¿Qué hace un editor y mezclador de sonido para cine y TV?

Daniel explica que el proceso de sonido de una película es algo que dura meses y que lo realizan varias personas, “se trabajan los diálogos por aparte, que estén parejos, que no haya ruidos, que se entiendan y también están los efectos puntuales, los ambientes en donde se desarrolla la historia. Hay otro tipo de efectos que se llaman foley y se graban en un estudio mientras se ve la película otra vez y son como los pasos, manipulación de objetos”. Y por otro lado está el departamento de música, que si bien no es del departamento de sonido sí trabaja en conjunto con ellos. “Y al final todo entra al proceso de mezcla que es donde se le da el lugar y el espacio a cada cosa, es decir, el espacio físico dónde ubicamos cada sonido y su lugar en la historia”, precisa. Toda su experiencia en Medellín y la exigencia de trabajar en la ciudad con los estándares de cine internacional, lo llevó ahora a Hollywood. En la meca del cine sigue nutriendo su experiencia desde hace más de un año, “ahora estoy con una película peruana, otra puertorriqueña, con una serie colombiana, acabé de terminar un documental de Estados Unidos y ya estuve en la mezcla de sonido de varias series y películas de anime japonés, una experiencia nueva para mí”. Daniel ya ha participado también en proyectos con Sony Pictures y Formosa Group, incluso de una película que se estrenó la semana pasada en Estados Unidos, llamada I Can Only Imagine 2 (de Lionsgate) Le puede interesar: Este es el colombiano que va por un premio Óscar tras documentar la guerra en Ucrania De Clap ha dado un paso al costado, “sin alejarme del todo, porque la idea es que la empresa funcione solita con el gran talento humano que hay en Medellín”, pero Daniel sigue abriendo puertas en Los Ángeles, soñando algún día, por qué no, estar nominado al Óscar en un apartado que es muy exigente y que tiene gran talento. No es sino ver las películas nominadas este año a Mejor Sonido para comprobarlo: Sirat, Sinners, F1, Frankenstein y Una batalla tras otra. “Y las vi con escucha crítica y no me atrevo a decir quién va a ganar porque cada una tiene alguna genialidad en temas de mezcla y diseño de sonido como tal y además hacen algo que es lo vital en esto, que el sonido juegue con la emoción de las películas y transmita algo”, concluyó.

Premios y reconocimientos de Daniel Vásquez en sonido para cine