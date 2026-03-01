De Medellín a Hollywood: la historia del paisa que hoy edita y mezcla sonido en la “meca” del cine mundial

Cuando Daniel Vásquez V. recuerda su juventud se devuelve a las épocas de estudiante. Ahí se ve ayudando, en los actos cívicos del colegio, a ajustar el sonido. “Yo tenía hasta una consolita pequeña y la llevaba”, dice. La consola también la compró por su gusto musical porque tocaba la batería en la banda del colegio.
Sin embargo, tuvo claro su rumbo: “Yo sabía que no iba a ser el rockstar que soñaba porque me iba bien tocando, pero no era el más virtuoso”, le cuenta a EL COLOMBIANO desde un estudio en Los Ángeles, a donde ha llegado gracias a una carrera consolidada en Colombia como profesional del sonido para cine y televisión.
Sí, Colombia ha exportado actores, músicos y ahora también uno de los mejores sonidistas del país trabaja en Hollywood, en la meca de las grandes producciones audiovisuales. Pero su historia comenzó aquí, en Medellín.