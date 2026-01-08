Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.
En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo -respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano- que “solo el tiempo lo dirá”.
Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: “Diría que mucho más”.
Sobre las negociaciones, Trump aseguró que “nos tratan con mucho respeto. Como saben, nos llevamos muy bien con la administración actual”.
Finalmente, dijo que le gustaría viajar a Venezuela en el futuro cuando “sea seguro”.