Video | Silvestre Dangond expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas”

El guajiro pausó un concierto para pronunciar unas palabras por la muerte de Yeison Jiménez, al tiempo que recordaba a otros colegas, como el compositor Omar Geles, quien falleció en 2024 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

  • Silvestre Dangond se despidió de su amigo y colega Yeison Jiménez. FOTOS: Cortesía - Tomada de Instagram
    Silvestre Dangond se despidió de su amigo y colega Yeison Jiménez. FOTOS: Cortesía - Tomada de Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Una noticia trágica que enluta al mundo de la música es la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien en la tarde de este 10 de enero se vio involucrado en un accidente aéreo junto con su equipo de trabajo, conformado por el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

El artista viajaba en una avioneta Piper Navajo, de matrícula N325FA, la cual no logró alzar vuelo en el Aeródromo Juan José Rondón, ubicado en el municipio de Paipa, Boyacá. Tras lo ocurrido, se abrió una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Aerocivil para esclarecer las causas del accidente y determinar si estuvo relacionado con fallas mecánicas o humanas.

La despedida de Silvestre Dangond a Yeison Jiménez

Varios colegas de Yeison se han pronunciado para expresar sus más sentidas condolencias. Entre ellos se encuentra el cantante de vallenato Silvestre Dangond, quien se encuentra en medio de su gira musical El Último Baile Tour, que se realiza en varias ciudades de Colombia y Estados Unidos.

Lea también: ¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo? “No logró alzar vuelo”

Precisamente, el 10 de enero, Dangond se encontraba realizando una presentación en el Gran Concierto de la Feria de Manizales 2026, en el Estadio Palogrande de Manizales, junto a artistas como Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, entre otros. En medio de su show, el artista quiso pronunciar algunas palabras por la muerte de su amigo.

Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música... y ahora otra vez. El sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón, y nos enseña que tenemos que aceptar las cosas como son. Querido amigo, vas verdaderamente a vivir, porque después de que se muere, se vive. Y vas a vivir, Yeison”, dijo Silvestre frente a una gran multitud.

Y agregó: “Regresaste a la vida eterna, a la verdadera vida. Ha sido muy complejo, pero hay que aceptarlo y estoy en tu tierra, querido amigo. Somos un soplo, por eso debemos amar y perdonar. No te quites la oportunidad de vivir porque tienes una sola. Aprovecha el tiempo, abraza y mira con amor todo (...)”.

Silvestre Dangond ha visto partir a varios colegas del género popular y vallenato. El último al que despidió con dolor fue el compositor y cantante Omar Geles, quien falleció en 2024 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en Valledupar, Cesar.

Siga leyendo: Ellos son los integrantes del equipo de trabajo que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta

