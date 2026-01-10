Ya subió hasta la hamburguesa, ¿Cuánto vale una en Medellín este 2026?

El mercado de la hamburguesa en Medellín ha evolucionado con los años. Fortalecido inicialmente con la clásica hamburguesa americana, con los años se expandió con propuestas locales que hoy son las protagonistas del mercado local y le compiten a las marcas extranjeras. Este año, los empresarios locales enfrentarán desafíos para adaptarse a los altos costos impulsados por un incremento del salario mínimo de 23,7% y un recargo nocturno que comenzó a partir de la 7:00 de la noche (dos horas más temprano). La pregunta es, ¿qué tan caro se puso comer hamburguesa en Medellín?
Lo primero es establecer cuánto cuesta una hamburguesa en la capital antioqueña. Hay que decir que la oferta en Medellín es muy amplia; sin embargo, EL COLOMBIANO hizo el ejercicio de consultar a 10 hamburgueserías reconocidas de la ciudad y que cuentan con sedes en sectores como El Poblado (con zonas como Provenza, Manila y la Milla de Oro); Laureles (especialmente en la 70 y el área de Estadio), y Belén, que se ha convertido en un punto fuerte para propuestas más familiares y accesibles. Además, municipios del área metropolitana como Envigado, Sabaneta y Bello, e incluso hacia zonas como Llanogrande y centros comerciales como Florida y Mayorca.