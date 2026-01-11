En Brasil están “in love” de los colombianos: José Enamorado llegó y Cetré suena para gigante suramericano

Se ha dicho mucho: por su talento, los futbolistas colombianos son codiciados en el mercado internacional. El país se ha consolidado como uno de los que más exporta en el mundo (séptimo, según un estudio del observatorio CIES). La última gran venta que se dio en el rentado local fue la del barranquillero José Enamorado a Gremio de Porto Alegre.
Enamorado, nacido en Soledad, Atlántico, en enero de 1999, fue la gran figura de Junior en las finales del Clausura de 2025. El extremo de contextura delgada, pero juego ágil, hábil, anotó dos de los cuatro tantos con los que el cuadro Tiburón se quedó con la estrella de diciembre en el balompié nacional.