En Brasil están “in love” de los colombianos: José Enamorado llegó y Cetré suena para gigante suramericano

Eso –y sus regates, desequilibrio en el uno contra uno–, llamó la atención de varios equipos del extranjero. Gremio, uno de los equipos tradicionales de Brasil en el que en los últimos años han brillado jugadores colombianos como Jaminton Campaz, Miguel Monsalve y Gustavo Cuellar, negoció con el elenco atlanticense. Desde las últimas semanas de diciembre se especuló con que saldría de Barranquilla. Sin embargo, la operación no se cerraba. No obstante, el sábado 10 de enero se concretó el negocio. Antes del partido contra Avenida, válido por la primera fecha de la fase de grupos del Torneo Gaúcho, el equipo brasileño publicó en sus redes sociales un video en el que oficializó la llegada de Enamorado.

“El nuevo refuerzo tricolor es un delantero refinado que juega por las bandas y destaca en el uno contra uno. ¡Éste es José Enamorado! El colombiano llega para vestir la camiseta de los tres equipos en busca de goles y logros. ¡Bienvenidos!”, escribió el equipo de Río Grande do Sul en su publicación.

¿Por cuánto tiempo firmó contrato Enamorado?

Enamorado, de 26 años, ha tenido una carrera larga. Tuvo sus últimos años de formación en Equidad –ahora Inter de Bogotá–, y después pasó por Orsomarso, Deportivo Cali, Real Cartagena, Santa Fe, Junior y, finalmente, llegó al elenco brasileño, con el que firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2028.

De acuerdo con la información que se conoce, la operación se habría cerrado en 3 millones de dólares. Ese dinero no irá todo a las arcas del Junior, sino que se tiene que dividir con Real Cartagena. El cuadro Tiburón era dueño del 60% del pase del jugador; mientras que el 40% restante le pertenecía al elenco de La Heróica. Así las cosas, Junior se quedaría con 1.8 millones de la operación, mientras que el Real Cartagena, que busca salir de la segunda división del fútbol colombiano y este año no tendrá el apoyo de la Alcaldía de la capital de Bolívar –que eran ingresos grandes–, recibirá 1.2 millones por la operación.

¿Otros colombianos suenan para llegar a Brasil?

Pero Enamorado no es el único futbolista colombiano que llegaría a Brasil en este mercado de pases. Se especula con que el joven extremo Joel Canchimbo, quien brilló en el Mundial sub-20 que se disputó en Chile a finales del 2025, llegará al Botafogo de Brasil. Sin embargo, la operación no se ha cerrado.