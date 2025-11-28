Trump advierte que EE. UU. prepara despliegue por tierra contra “narcotraficantes venezolanos”: “Empezaremos muy pronto”

El presidente Donald Trump dijo que los esfuerzos para detener a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”, en un aumento de tensiones con Caracas, que asegura que la campaña antidrogas estadounidense busca derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

Trump hizo estos comentarios durante una videoconferencia con tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias. Varios de estos efectivos participan en la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe denominada “Lanza del Sur”.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo el mandatario republicano al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas.

No quedó claro de inmediato a qué acciones se refería específicamente el presidente.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado a más de 20 embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en aguas internacionales, con saldo de al menos 83 muertos.

Expertos cuestionan la legalidad de estos ataques, que Caracas considera “ejecuciones extrajudiciales”.

Washington también ha realizado múltiples demostraciones de fuerza aérea en la región en las últimas semanas, en las que bombarderos B-52 y B-1B volaron cerca de la costa de Venezuela.

Además, movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, acompañado de buques de guerra y aviones caza.

Al hablar de los esfuerzos para parar el narcotráfico en la región, Trump subrayó: “Casi lo hemos detenido, está detenido en un 85% por mar”.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a frenarlos por tierra”, señaló, y añadió: “Empezaremos a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil. Eso empezará muy pronto. Les advertimos: dejen de enviar veneno”.