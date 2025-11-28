El SushiMaster desborda restaurantes y marca cifra récord en dos días, ¿ya aprovechó?

En tan solo dos días, los pasados lunes y martes de esta semana, y a pesar de las intensas lluvias, del clima hostil y el intenso tráfico, miles de personas salieron a las calles, se reunieron en las mesas de los distintos locales y restaurantes para hacer parte de la nueva edición del festival SushiMaster, que ha sido un fenómeno sin precedentes. Se trata de un evento que se viene realizando desde los tiempos de la pandemia y el confinamiento, creado por Tulio Zuluaga, conocido en las redes sociales como Tulio Recomienda, buscando impulsar el comercio local, fuertemente afectado por tal situación.

Desde aquellos tiempos no ha dejado de crecer y de realizarse cada año, con una gran convocatoria y una mejor respuesta por los comensales que siempre esperan este tipo de eventos para disfrutar del mejor sushi del país.

En esta oportunidad, se logró la sorprendente cifra de más de 100.000 rollos servidos en apenas 48 horas, lo cual marca un récord absoluto en esta celebración colectiva. “Una muestra gigantesca de lo que somos capaces de lograr cuando nos unimos alrededor de la buena comida y del amor por nuestros restaurantes”, comentó Tulio Recomienda, sobre este nuevo logro con SushiMaster.