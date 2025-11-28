“O Rei” de Brasil: Palmeiras y Flamengo, por el tetracampeonato de la Libertadores

Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, “O Rei”. Palmeiras y Flamengo decidirán este sábado en la final en Lima, Perú, al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.
Una multitud de aficionados, con camisetas del Verdão o del Mengão, hicieron fila el jueves en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez tras aterrizar en la capital peruana.
Sus cánticos tronaban en los pasillos. Pasión pura de las hinchadas de los finalistas de la Libertadores, también en disputa por el Brasileirão, aunque el Fla roza el título con la punta de los dedos.
El equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil y en el cual juega el colombiano Jorge Carrascal, lidera la liga con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y solo dos partidos por disputar.
El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria.
Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo brasileño en la cima del torneo continental.
Se espera la llegada de unos 50.000 aficionados brasileños a la ciudad, en estado de emergencia desde finales de octubre debido a una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.
Brasilia se postuló incluso como alternativa para albergar el juego por la corona ante las protestas sociales que se registraron paralelamente en Lima, pero la propuesta no encontró ningún eco oficial.