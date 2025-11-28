x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Concierto de Dua Lipa en Bogotá: rutas de TransMilenio, setlist, cierres viales y todo lo que debe saber

Bogotá recibe este viernes a Dua Lipa en el estadio El Campín con un operativo especial de movilidad, horarios definidos y recomendaciones para miles de asistentes que llegarán al Radical Optimism Tour, uno de los conciertos más esperados del año.

  • Dua Lipa regresa a Bogotá con su Radical Optimism Tour, uno de los conciertos más esperados del año. FOTO: AFP
    Dua Lipa regresa a Bogotá con su Radical Optimism Tour, uno de los conciertos más esperados del año. FOTO: AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 7 horas
bookmark

Después de tres años de su primera visita a Colombia, este viernes Dua Lipa vuelve a subirse a un escenario bogotano. Esta vez lo hará en el estadio El Campín como parte de su Radical Optimism Tour, una gira con la que ha recorrido Australia, Europa y Estados Unidos, y en la que Colombia se convierte en su penúltima parada en Latinoamérica.

En contexto: Dua Lipa en Colombia: estas son las claves para entender el fenómeno que ha causado su gira en Latinoamérica

La visita de la superestrella del pop ha despertado gran expectativa, especialmente por la tradición que ha mantenido durante esta gira: interpretar una canción representativa del país que visita. Los fans colombianos esperan descubrir cuál será el tema nacional que sonará esta noche.

Para este evento, Bogotá se ha preparado para recibir a la artista y a miles de fanáticos con un plan especial de movilidad.

¿Cómo funcionará TransMilenio durante el concierto de Dua Lipa?

TransMilenio anunció una operación reforzada que habilita las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con 13 servicios troncales en sus horarios habituales, además de rutas directas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

La operación se ajustará según la demanda para garantizar una evacuación continua al finalizar el concierto. Eso sí, los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario.

Horarios para el concierto

Las puertas del estadio El Campín abrirán a las 4:00 de la tarde para permitir el ingreso escalonado de los asistentes.

Dua Lipa durante su concierto en Nueva York. FOTO: APF
Dua Lipa durante su concierto en Nueva York. FOTO: APF

Aunque la presentación oficial de Dua Lipa está prevista para las 9:00 p. m., la Alcaldía proyecta actividad en el escenario desde las 7:00 p. m., por lo que las autoridades recomiendan llegar con suficiente anticipación para evitar congestiones.

¿Qué restricciones y recomendaciones habrá para el Radical Optimism Tour?

La organizadora del evento, Páramo, también compartió una serie de recomendaciones y restricciones para los asistentes.

Entre lo permitido se encuentran objetos básicos como celulares, powerbanks, bloqueador solar, gafas de sol, impermeables, maquillaje sin espejos ni elementos cortopunzantes, así como maletas o carteras de máximo 30×30×15 cm –preferiblemente transparentes– y bolsos pequeños tipo ziploc o canguros de 11×16 cm.

Por el contrario, está prohibido el ingreso de armas, cadenas u objetos cortopunzantes; cigarrillos, encendedores, vapes; drogas, alcohol o alimentos; sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas, cámaras profesionales, selfie sticks, bengalas, láseres, drones, morrales grandes, prendas alusivas a equipos de fútbol, aerosoles y cinturones con chapas grandes.

¿Qué canciones va a cantar Dua Lipa en Colombia?

Aunque el repertorio puede presentar variaciones, este ha sido el modelo base que ha seguido durante su gira. Incluye un momento sorpresa, en el que suele interpretar una canción del país anfitrión.

Setlist

Acto I

- Training Season

- End of an Era

- Break My Heart

- One Kiss

Acto II

- Whatcha Doing

- Levitating

- These Walls

- Canción sorpresa

- Maria

Conozca: ¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

Acto III

- Physical

- Electricity

- Hallucinate

- Illusion

Acto IV

- Falling Forever

- Happy for You

- Love Again

- Anything for Love

- Be the One

Encore

- New Rules

- Dance the Night (versión corta)

- Don’t Start Now

- Houdini

Expectativa por su visita

Dua Lipa ha dedicado parte de su gira a recorrer cada ciudad que visita, tomarse fotos con fans y probar restaurantes locales. En su llegada a Bogotá, usuarios en TikTok la ubicaron en un restaurante de lujo junto a su pareja, el actor Callum Turner, y más tarde en el Museo Botero, donde también compartió con admiradores.

Temas recomendados

Conciertos
Transmilenio
horarios
Recomendaciones
restricción
Cierres de vías
Bogotá
Dua Lipa
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida