“Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo”: Trump descarta a María Corina Machado como líder de Venezuela tras la captura de Maduro

Imágenes de Nicolás Maduro capturado.

Trump descarta a María Corina Machado como líder de Venezuela

En una rueda de prensa ofrecida desde su residencia de Mar-a-Lago, Trump fue tajante al descartar a María Corina Machado como posible líder de Venezuela tras la detención de Maduro.

El mandatario aseguró que no ha mantenido ningún contacto con la dirigente opositora y cuestionó su capacidad para gobernar. “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto de su país para gobernar”, afirmó Trump al referirse a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, cerrando así la puerta a un eventual respaldo político desde Washington. Lea más: 150 aeronaves desplegadas y combates a las 2:00 de la madrugada: los detalles que entregó Trump sobre captura de Maduro

Machado exige reconocer elecciones y transición del poder

Horas antes de las declaraciones de Trump, María Corina Machado se pronunció públicamente sobre la captura de Maduro. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la dirigente exigió que se reconozcan los resultados legítimos de las últimas elecciones presidenciales y se avance de inmediato hacia una transición del poder.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela”, expresó Machado, al tiempo que reclamó que González Urrutia asuma de inmediato su mandato constitucional.

En su mensaje, Machado fue más allá y sostuvo que Edmundo González Urrutia debe ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, con el respaldo de todos los oficiales y soldados que la integran. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática”, afirmó, en un llamado directo a la movilización política y cívica. Siga leyendo: “Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato”: María Corina Machado tras captura de Maduro La líder opositora interpretó la detención de Maduro como la consecuencia directa de un régimen responsable de “crímenes atroces”, no solo contra los venezolanos, sino también contra ciudadanos de otras naciones. A su juicio, la negativa del chavismo a aceptar una salida pacífica del poder habría llevado a que Estados Unidos interviniera para hacer valer la ley.

