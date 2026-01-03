“Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo”: Trump descarta a María Corina Machado como líder de Venezuela tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura y detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses.
Según informó el propio mandatario, el jefe del régimen venezolano será juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y terrorismo, una decisión que, de acuerdo con Trump, ya fue ratificada por la fiscal general estadounidense.
El anuncio marca un punto de quiebre en la crisis venezolana y abre un nuevo escenario político, judicial y diplomático, con repercusiones directas sobre el futuro del poder en Caracas.
