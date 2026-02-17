Esta fue la marca que impuso de invicta la arquera Luisa Agudelo con Colombia en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay

La arquera Luisa Agudelo Morelo quien se dio a conocer en el mundo del fútbol femenino en el Mundial Sub 17, tras ser una de las figuras de Colombia, junto a Linda Caicedo, en el subtítulo logrado en La India, sigue siendo una referente y logrando marcas importantes en su carrera. En el actual Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay, la arquera caleña formada en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y la escuela de fútbol para arqueros Guardianes del Arco logró mantener su arco en cero durante 360 minutos. Esto le permitió convertirse en la primera arquera colombiana en la historia del torneo en terminar toda la fase inicial sin recibir goles en los cuatro partidos disputados.

A pesar de recibir ese gol, la colombiana sigue siendo la mejor arquera del torneo, pues en los cinco partidos disputados solo ha recibido un gol en contra, ante Ecuador, tuvo dos acciones más en las que logró salvar su arco. Luisa sacó su arco en cero en los duelos de la fase de grupos ante Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay, tan solo en el minuto 66 del duelo ante Ecuador, por la primera fecha del hexagonal cuando vio caer su valla, tras un error en el medio campo, que fue aprovechado por la ecuatoriana para lanzar el balón y de larga distancia bañar a la colombiana. También le puede interesar: Ejemplos de tenacidad; superaron la adversidad para volver a la gloria Luisa, quien en 2026 tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional, fue campeona de la Liga Colombiana con el Deportivo Cali y fue elegida como la futbolista del año en el país. Además, a pesar de ser una de las más jóvenes, ya fue convocada por el técnico Ángelo Marsiglia a la selección absoluta, disputando la Copa América 2025 y la Liga de Naciones que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más para el repechaje.