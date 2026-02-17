x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Esta fue la marca que impuso de invicta la arquera Luisa Agudelo con Colombia en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay

El gol de Rosa Flores de Ecuador llegó a los 66 minutos del primer partido del hexagonal.

  • Esta fue la marca que impuso de invicta la arquera Luisa Agudelo con Colombia en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

La arquera Luisa Agudelo Morelo quien se dio a conocer en el mundo del fútbol femenino en el Mundial Sub 17, tras ser una de las figuras de Colombia, junto a Linda Caicedo, en el subtítulo logrado en La India, sigue siendo una referente y logrando marcas importantes en su carrera.

En el actual Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay, la arquera caleña formada en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y la escuela de fútbol para arqueros Guardianes del Arco logró mantener su arco en cero durante 360 minutos.

Esto le permitió convertirse en la primera arquera colombiana en la historia del torneo en terminar toda la fase inicial sin recibir goles en los cuatro partidos disputados.

A pesar de recibir ese gol, la colombiana sigue siendo la mejor arquera del torneo, pues en los cinco partidos disputados solo ha recibido un gol en contra, ante Ecuador, tuvo dos acciones más en las que logró salvar su arco.

Luisa sacó su arco en cero en los duelos de la fase de grupos ante Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay, tan solo en el minuto 66 del duelo ante Ecuador, por la primera fecha del hexagonal cuando vio caer su valla, tras un error en el medio campo, que fue aprovechado por la ecuatoriana para lanzar el balón y de larga distancia bañar a la colombiana.

También le puede interesar: Ejemplos de tenacidad; superaron la adversidad para volver a la gloria

Luisa, quien en 2026 tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional, fue campeona de la Liga Colombiana con el Deportivo Cali y fue elegida como la futbolista del año en el país.

Además, a pesar de ser una de las más jóvenes, ya fue convocada por el técnico Ángelo Marsiglia a la selección absoluta, disputando la Copa América 2025 y la Liga de Naciones que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más para el repechaje.

Ahora, en el Sudamericano Luisa se viene destacando como la mejor arquera del torneo, con grandes atajadas y con tan solo un gol en contra.

A Colombia le restan en el Sudamericano los duelos ante Brasil, Venezuela, Paraguay y Argentina.

El duelo ante las brasileñas será este jueves, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia. Hay que recordar que el torneo finaliza el 28 de febrero y dará cuatro cupos para el Mundial de Polonia, previsto para septiembre del presente año.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Sudamericano Sub 20
Fútbol femenino
Seleccion Colombia Femenina
Paraguay
Linda Caicedo
Ángelo Marsiglia
Luisa Agudelo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida