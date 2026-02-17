Inadmisible: 529 volquetas de escombros han sido retiradas de quebradas de Medellín desde 2024

Así lo precisó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hizo énfasis en la irresponsabilidad de muchos ciudadanos al arrojar escombros y residuos voluminosos a las quebradas de la ciudad, esto sin ningún tipo de vergüenza ni consideración.

Ni en Medellín ni en Antioquia las lluvias han dado tregua, y cada vez son más las emergencias producto de la actual temporada invernal. Algunas de las más comunes son las inundaciones en diferentes barrios de la capital antioqueña por el desbordamiento de quebradas; no obstante, muchos de estos sucesos son evitables, siempre y cuando la cultura pese más que la inconsciencia.

El mandatario señaló que desde 2024 a la fecha se han sacado de las quebradas de Medellín 8.463 metros cúbicos de residuos, lo que equivale a 529 volquetas llenas de escombros, una cifra irrisoria que se traduce en más afectaciones a las familias que viven al lado de estos afluentes.

“Acá falta cultura ciudadana y hay que decirlo así, no hay derecho a tanto irresponsable. En el 2024 recogimos, de cauces, orillas y retiros de quebradas, 1.830 metros cúbicos; en 2025 fueron 5.759 metros cúbicos, y en lo que llevamos de 2026 hemos recogido 874 metros cúbicos, vamos en 8.463, son 529 volquetas cargadas, eso es una irresponsabilidad de la gente. Y después preguntan que por qué se salen las quebradas, que por qué se generan justamente estas emergencias, y eso sí da mucha rabia e indignación, porque en últimas es la vida de la gente”, detalló el mandatario.

Entre los elementos más encontrados hay muebles, escaparates, inodoros, colchones, camas e incluso, hasta bafles y equipos de sonido, objetos que no se entiende cómo terminan en medio de los afluentes.

Entérese: Arrojaron un colchón en una calle de Medellín e intimidaron a los funcionarios que les reclamaron

Desde la administración municipal también se indicó que a las personas que sean vistas arrojando escombros a las quebradas o a lugares prohibidos se les impondrán las sanciones correspondientes; sin embargo, Gutiérrez dijo que es una medida que no es ni será suficiente.

“No basta con un comparendo, en mi concepto no basta con eso, porque estas personas están poniendo en riesgo la vida de los demás, es una irresponsabilidad lo que están haciendo. Yo sí le pido a la gente que tengamos conciencia; estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Si no hubiéramos hecho toda la limpieza de esas quebradas, les digo que las tragedias que tendría esta ciudad serían inmensas”, agregó.

De igual manera, el alcalde explicó que el trabajo conjunto por parte de ellos se mantiene en firme con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura, y que se hizo una inversión de $683.000 millones en el proyecto “Mi Río, Mis Quebradas”, con el que se pretende mitigar los riesgos de los caudales más críticos de la ciudad y realizar las obras necesarias para su conservación.

Cabe aclarar que si usted debe salir de residuos de gran volumen, como colchones, muebles u otro tipo de elementos, puede comunicarse a la línea amiga del aseo de Emvarias 604 4445636 que está disponible al público de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., o escribir a la línea de WhatsApp de atención virtual 3044037188.