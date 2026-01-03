x

Trump advierte a Delcy Rodríguez que EE. UU. no desplegará tropas en Venezuela si “hace lo que queremos”

Trump aseguró que Estados Unidos no tendrá que enviar tropas a Venezuela mientras Delcy Rodríguez ejerza sus funciones siguiendo los intereses de Washington.

  • Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela, según orden del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: Getty
    Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela, según orden del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
03 de enero de 2026
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con el portal New York Post, que no enviará tropas a Venezuela ni llevará a cabo nuevas operaciones militares si la vicepresidenta Delcy Rodríguez, actualmente al frente del Gobierno, cumple con las expectativas de Washington.

Durante la conversación, que se realizó tras la rueda de prensa posterior al anuncio de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump indicó que Estados Unidos no necesitará desplegar soldados en suelo venezolano mientras Rodríguez ejerza sus funciones siguiendo los intereses estadounidenses.

La declaración respondió a la pregunta sobre si los militares estadounidenses permanecerían en el país “para ayudar a dirigirlo”. El mandatario fue claro: “No, si la vicepresidenta hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo”.

Puede leer: Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela, según orden del Tribunal Supremo de Justicia

Tensión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump

Rodríguez calificó la acción de Estados Unidos contra Venezuela como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y denunció lo que consideró una violación directa a la soberanía del país.

La ahora presidenta interina subrayó que Venezuela no cederá ante presiones externas y defendió la resistencia del pueblo frente a lo ocurrido: “No nos rendimos ni aceptaremos ser colonia de nadie”, afirmó, calificando la operación como una agresión grave contra la nación.

Entérese: “Venezuela no será una colonia de EE. UU.”: Delcy Rodríguez habla tras la captura de Maduro y se opone a Trump

Además, describió los hechos como una “barbarie” y los consideró una violación al Derecho Internacional, enfatizando la gravedad de la situación.

En esa misma alocución, Rodríguez aseguró que el único presidente legítimo de Venezuela es Maduro.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela”, reiteró la funcionaria.

Estas declaraciones de Rodríguez contrastan con la versión ofrecida por el presidente Trump, quien había asegurado que la funcionaria venezolana mostró disposición a colaborar con Estados Unidos.

