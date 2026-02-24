Aerocivil confirmó “traslapo” operacional en incidente con helicóptero de la FAC en El Dorado

La Aeronáutica Civil entregó nuevos detalles sobre la investigación abierta tras el incidente operacional ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado entre un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y un avión de LATAM con más de 150 pasajeros a bordo.
El coronel Álvaro Bello, director técnico de la entidad, habló en Blu Radio y confirmó que el caso se analiza como un “evento no deseado de seguridad operacional” y precisó que la revisión se concentra en tres frentes técnicos: comunicaciones entre torres de control, cambio de frecuencia del helicóptero militar y verificación exacta de la altitud de vuelo.
Uno de los puntos clave es el llamado “traslapo de comunicación”. Según explicó Bello, el helicóptero cambió de la frecuencia de la torre norte a la frecuencia de la torre sur justo cuando esta última emitía instrucciones para el inicio de carrera del avión comercial. En ese momento, varias transmisiones coincidieron en la misma frecuencia, generando saturación.