VIDEO l El golazo de chilena del colombiano Alejandro Piedrahíta y por el que piden el premio Puskás

El vallecaucano, de 23 años de edad, ya causa sensación con su talento en el fútbol de Bulgaria. Así fue su primera anotación con el CSKA Sofía.

  • Alejandro Piedrahíta tras su primera anotación en el fútbol de Bulgaria. FOTO @CSKA_Sofia
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 4 horas
El centrocampista colombiano Alejandro Piedrahíta es tendencia en el fútbol mundial luego del acrobático gol que anotó el pasado fin de semana con su equipo CSKA Sofía en la Liga de Bulgaria y tras el cual piden desde ya el premio Puskás a mejor anotación de 2026.

El jugador que nació hace 23 años en Cartago, Valle, y quien debutó como profesional con Deportivo Pereira y ante Independiente Medellín el 6 de abril de 2020, fue el héroe de su equipo al convertir, en el minuto 82, el tanto del triunfo contra el Slavia Sofía. Pero además de ello, su anotación fue de antología.

Después de una jugada colectiva por el costado izquierdo que él mismo inició, con doble pared incluida con su compañero Petko Panayotov, Piedrahíta, de chilena, envió el esférico al fondo de la red.

Este fue el primer gol con este equipo del colombiano, que venía de jugar en 2025 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Argentina, donde también militó en Banfield (2023).

De esta manera, en el Estadio Nacional “Vasil Levski”, el CSKA Sofía logró su tercera victoria consecutiva en la Liga Efbet, en la que es tercero con 40 puntos. Así mismo, de Piedrahíta y que dirige Hristo Yanev, cortó una racha de tres juegos sin ganarle al Slavia. Lidera el Levski, con 53 unidades y tras 22 encuentros disputados.

En la siguiente fecha, este sábado (10:30 a.m.), el CSKA Sofía se medirá al PFC Septemvri, 15° en el torneo con 18 puntos.

