Cuatro años después de la guerra: Zelenski aseguró que Putin “no logró sus objetivos” en Ucrania

El conflicto bélico con mayor impacto en Europa durante esta década sigue sin señales claras de desescalada pese a los intentos de negociación. Por su parte, Rusia dice que no ha alcanzado sus objetivos en Ucrania y que luchará hasta lograrlo.

    El presidente ucraniano Volodomir Zelenski aseguró que “Putin no ha logrado sus objetivos. No quebró a los ucranianos”. Foto: AFP.
Agencia AFP
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 3 horas
bookmark

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este martes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no ha cumplido sus objetivos de guerra ni ha logrado doblegar a Ucrania, justo cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa.

“Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y para que se haga justicia”, afirmó Zelenski en un mensaje en video, en el que reiteró que su país está dispuesto a hacer “todo” para garantizar una paz sólida.

La conmemoración llega mientras Ucrania recibe el respaldo de sus aliados, pero sin posiciones claras de un cumplimiento de un fin para el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El inicio del conflicto

La guerra, iniciada el 24 de febrero de 2022, además de provocar un fuerte aumento del gasto militar en Europa ante el temor de una confrontación más amplia con Rusia, también ha dejado estragos irreparables para la población ucraniana.

Las negociaciones entre ambos bandos, retomadas el año pasado por impulso de Estados Unidos, no han logrado detener los combates.

En paralelo a las declaraciones de Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la capital de Ucrania (Kiev) y reafirmó el apoyo del bloque de sus aliados. Aseguró el “compromiso duradero con la justa lucha de Ucrania (...) No cejaremos hasta que se restablezca la paz. “Una paz en los términos de Ucrania”, declaró.

Los intentos de negociación

Pese a los intentos de negociación impulsados por Estados Unidos, los combates continúan, con avances lentos de las fuerzas rusas —que controlan cerca del 20% del territorio ucraniano— especialmente en la región del Donbás.

Los aliados occidentales de Kiev han impuesto fuertes sanciones a Moscú, obligando al país a reorientar sus exportaciones petroleras a nuevos mercados, sobre todo en Asia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró “muy escéptico” sobre la posibilidad de una paz a corto plazo, mientras Zelenski insiste en obtener garantías de seguridad de Washington antes de cualquier acuerdo con Moscú.

El costo de reconstrucción

La guerra, durante estos cuatro años, ha devastado a Ucrania, que ya era uno de los países más pobres de Europa.

Según un informe conjunto del Banco Mundial, la UE y la ONU, publicado este lunes, el costo de la reconstrucción en la posguerra será de 558.000 millones de dólares en la próxima década.

En su momento, todo inició porque Rusia justificó su envío de tropas a Ucrania para impedir su ambición de unirse a la OTAN. Estimó que el ingreso de Kiev en la Alianza Atlántica amenazaba su propia seguridad.

No obstante, desde el lado ucraniano, exrepública soviética, se consideró que esta guerra es el resurgimiento del imperialismo ruso dirigido a subyugar al pueblo ucraniano.

El punto de vista de Rusia

Desde la ofensiva rusa, por otro lado, se aseguró que aún no ha alcanzado todos los objetivos militares en Ucrania y que se seguirá luchando hasta lograrlos.

“Los objetivos aún no se han alcanzado plenamente, por lo que la operación militar continúa”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

También afirmó que si bien “muchos” de los objetivos del Kremlin en Ucrania se han cumplido, precisó que “el objetivo principal” de Moscú es garantizar “la seguridad de las personas” que viven en el este de Ucrania.

Lea también: Reino Unido: exigen publicar documentos del nombramiento de Andrés como representante comercial

