Trump convocó cumbre de presidentes de América Latina, ¿por qué no irá Petro?

El Trump National Doral Miami será el epicentro del primer gran despliegue diplomático de Donald Trump hacia América Latina desde su regreso a la Casa Blanca, en el que se reunirá con sus homólogos más cercanos ideológicamente hablando.
Funcionarios del Gobierno estadounidense confirmaron a la cadena CNN y a diferentes agencias internacionales que el encuentro regional con presidentes latinoamericanos y centroamericanos se llevará a cabo el próximo 7 de marzo.