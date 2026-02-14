Trump convocó cumbre de presidentes de América Latina, ¿por qué no irá Petro?

El Trump National Doral Miami será el epicentro del primer gran despliegue diplomático de Donald Trump hacia América Latina desde su regreso a la Casa Blanca, en el que se reunirá con sus homólogos más cercanos ideológicamente hablando. Le puede interesar: La confusión en EE. UU. por cierre del espacio aéreo en Texas: ¿fue un cártel, el Pentágono, o un globo de fiesta? Funcionarios del Gobierno estadounidense confirmaron a la cadena CNN y a diferentes agencias internacionales que el encuentro regional con presidentes latinoamericanos y centroamericanos se llevará a cabo el próximo 7 de marzo.

La elección de la sede, un complejo hotelero y de golf propiedad del mandatario, destaca el estilo personalista que marcará esta nueva etapa de relaciones hemisféricas con las que el presidente Trump espera fortalecer su trabajo internacional. La cita ocurrirá en un momento de quiebre para la política exterior de Washington. El evento tendrá lugar apenas semanas después de la histórica operación militar y de inteligencia que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Lea más: Donald Trump planea visitar Venezuela, ¿cuándo sería? Con la salida del líder venezolano del poder, la administración Trump busca ahora reorganizar la influencia estadounidense en la región, consolidando un bloque de naciones que comparten una sintonía ideológica y política con el actual Ejecutivo norteamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

Los invitados que se esperan asistir a la cumbre

El objetivo central de la cumbre es reforzar los lazos con gobiernos que mantienen una relación de cercanía o admiración mutua con Trump. El foro servirá para alinear agendas de seguridad y economía con mandatarios que han mostrado su respaldo a la nueva dirección de la Casa Blanca. Entre los líderes latinoamericanos y centroamericanos que han confirmado su asistencia o cuya participación está prevista se encuentran:

—Javier Milei, presidente de Argentina. —Nayib Bukele, presidente de El Salvador. —Daniel Noboa, presidente de Ecuador. —Santiago Peña, presidente de Paraguay. —Nasry Asfura, presidente de Honduras. —Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

El retorno a la influencia regional

Este encuentro en Miami representa el primer paso formal para establecer una nueva jerarquía de alianzas en el continente. Asimismo, se espera la visita de Trump a Venezuela para entablar relaciones directas con Delcy Rodríguez. El mandatario estadounidense declaró este viernes 13 de febrero que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha. “Visitaré Venezuela”, dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: “No lo hemos decidido”. Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York por narcotráfico.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. FOTO: Getty

Preguntado sobre si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la líder legítima en Venezuela, Trump respondió: "ya lo estamos haciendo". Tras la captura de Maduro, la administración estadounidense pretende utilizar este escenario para validar su estrategia de intervención y asegurar el apoyo de sus socios estratégicos en Sudamérica y Centroamérica, marcando un distanciamiento definitivo con los ejes políticos previos en la región. También le puede interesar: El hijo de una congresista colombiana fue detenido por el ICE en EE. UU. y denuncian "condiciones inhumanas"