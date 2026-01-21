Trump se hace esperar en Davos: “problema eléctrico” en el Air Force One lo obligó a cambiar de avión cuando viajaba al Foro Económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará este miércoles con unas tres horas de retraso a Davos, donde participará en el Foro Económico Mundial, después que un problema eléctrico en el avión presidencial, el Air Force One, lo obligara a regresar a Washington para cambiar de avión. Trump y su comitiva cambiaron de aeronave en la Base Conjunta Andrews y despegaron de nuevo poco después de la medianoche, hora local, unas dos horas y media después de su salida inicial. Lea aquí: Trump y Groenlandia: de las amenazas a los memes generados con IA La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había reportado el regreso del Air Force One, que aterrizó poco después de las 11:00 p. m. Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue.

Datos de seguimiento de vuelo conocidos por CNN muestran que el avión realizó un giro sobre el Océano Atlántico frente al extremo más oriental de Long Island, Nueva York, más de una hora después del despegue del vuelo. Esta es la segunda vez en los últimos meses que Trump se ve obligado a recurrir a un avión en reemplazo del Air Force One. Siga leyendo: Trump advierte a Noruega tras no cumplir su capricho de ganar el Nobel: “Ya no tengo que pensar solo en la paz”, ¿amenaza para el mundo? Durante una visita al Reino Unido en septiembre, Trump y la primera dama Melania Trump abordaron un helicóptero de apoyo después de que el que usaban experimentara un problema hidráulico y se viera obligado a aterrizar en un aeródromo local. Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.

Los aviones Air Force One son modelos Boeing 747-200B altamente personalizados para el gobierno norteamericano. FOTO: Tomada de Instagram @potus

Trump lleva mucho tiempo insatisfecho con los actuales jets del Air Force One: dos aeronaves Boeing 747-200B altamente personalizadas que entraron en servicio en 1990 bajo el gobierno del presidente George H. W. Bush. El año pasado, Trump dijo que su administración estaba “evaluando alternativas” a Boeing tras los retrasos en la entrega de dos nuevos 747-8. En mayo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 que Qatar ofreció a Trump para su uso como un Air Force One. El avión, valorado en cientos de millones de dólares, ha suscitado cuestionamientos constitucionales y éticos, así como preocupaciones de seguridad sobre el uso de una aeronave donada por una potencia extranjera como el ultrasensible avión presidencial.

Expectativa en Davos