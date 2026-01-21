x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump se hace esperar en Davos: “problema eléctrico” en el Air Force One lo obligó a cambiar de avión cuando viajaba al Foro Económico

El presidente estadounidense, que este mismo miércoles pronunciará su discurso en el Foro Económico Mundial, regresó a Washington para cambiar de avión. La expectativa crece en Davos por su insistente postura de anexar Groenlandia.

  • El Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo reconocible de la presidencia estadounidense. FOTO: Tomada de Instagram @whitehouse
    El Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo reconocible de la presidencia estadounidense. FOTO: Tomada de Instagram @whitehouse
  • Los aviones Air Force One son modelos Boeing 747-200B altamente personalizados para el gobierno norteamericano. FOTO: Tomada de Instagram @potus
    Los aviones Air Force One son modelos Boeing 747-200B altamente personalizados para el gobierno norteamericano. FOTO: Tomada de Instagram @potus
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará este miércoles con unas tres horas de retraso a Davos, donde participará en el Foro Económico Mundial, después que un problema eléctrico en el avión presidencial, el Air Force One, lo obligara a regresar a Washington para cambiar de avión.

Trump y su comitiva cambiaron de aeronave en la Base Conjunta Andrews y despegaron de nuevo poco después de la medianoche, hora local, unas dos horas y media después de su salida inicial.

Lea aquí: Trump y Groenlandia: de las amenazas a los memes generados con IA

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había reportado el regreso del Air Force One, que aterrizó poco después de las 11:00 p. m.

Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue.

Datos de seguimiento de vuelo conocidos por CNN muestran que el avión realizó un giro sobre el Océano Atlántico frente al extremo más oriental de Long Island, Nueva York, más de una hora después del despegue del vuelo.

Esta es la segunda vez en los últimos meses que Trump se ve obligado a recurrir a un avión en reemplazo del Air Force One.

Siga leyendo: Trump advierte a Noruega tras no cumplir su capricho de ganar el Nobel: “Ya no tengo que pensar solo en la paz”, ¿amenaza para el mundo?

Durante una visita al Reino Unido en septiembre, Trump y la primera dama Melania Trump abordaron un helicóptero de apoyo después de que el que usaban experimentara un problema hidráulico y se viera obligado a aterrizar en un aeródromo local.

Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.

Los aviones Air Force One<b> </b>son modelos Boeing 747-200B altamente personalizados para el gobierno norteamericano. FOTO: Tomada de Instagram @potus
Los aviones Air Force One son modelos Boeing 747-200B altamente personalizados para el gobierno norteamericano. FOTO: Tomada de Instagram @potus

Trump lleva mucho tiempo insatisfecho con los actuales jets del Air Force One: dos aeronaves Boeing 747-200B altamente personalizadas que entraron en servicio en 1990 bajo el gobierno del presidente George H. W. Bush.

El año pasado, Trump dijo que su administración estaba “evaluando alternativas” a Boeing tras los retrasos en la entrega de dos nuevos 747-8.

En mayo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 que Qatar ofreció a Trump para su uso como un Air Force One.

El avión, valorado en cientos de millones de dólares, ha suscitado cuestionamientos constitucionales y éticos, así como preocupaciones de seguridad sobre el uso de una aeronave donada por una potencia extranjera como el ultrasensible avión presidencial.

Expectativa en Davos

En Davos, se espera que el magnate republicano se encuentre con líderes europeos en medio de las tensiones por su intento de apropiarse de Groenlandia.

De hecho, antes del incidente con el avión, el presidente había dicho en rueda de prensa que iba “ a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”.

Le puede interesar: ¿Cuál es el “arma nuclear económica” que la Unión Europea podría utilizar contra EE. UU.?

Luego del transbordo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que “el presidente Trump llegará unas tres horas tarde. No he visto el calendario actualizado”, del Foro Económico Mundial en la localidad suiza. Su discurso en la reunión anual de la élite económica y política mundial, a la que asiste por primera vez en seis años, estaba programado para las 2:30 de la tarde, hora local.

Además de Groenlandia, el presidente norteamericano aprovechará su visita a Davos para afianzar la propuesta de un “Consejo de Paz” concebido por él para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza tras la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

Pero el proyecto, que otorga poderes muy amplios a Trump, revela una iniciativa mucho más amplia: contribuir a la resolución de conflictos armados en el mundo. Esto lo convertiría en un sustituto de la ONU.

Temas recomendados

Economía
Internacional
Política internacional
Líderes del mundo
Presidente de Estados Unidos
Foro Económico Mundial
Relaciones internacionales
Avión
aviones
Estados Unidos
Washington
Suiza
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida