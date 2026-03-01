Galón de gasolina superaría los US$3 en EE. UU. tras escalada en Medio Oriente

La escalada de tensiones en Medio Oriente tras los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra Irán ya empieza a reflejarse en las proyecciones del mercado energético. Patrick de Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, advirtió que el crudo podría experimentar un alza relevante en las próximas jornadas.
Este domingo, el analista señaló en su cuenta de X que su estimación previa de un incremento de entre 5 y 10 dólares por barril se ajustó a un rango de entre 4 y 9 dólares en el mercado abierto. “No es necesariamente un ajuste significativo, pero esa es la tendencia actual”, explicó.