x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Trump aplaza viaje a China por guerra con Irán y lo reprograma para dentro de seis semanas

En medio de la tensión en Medio Oriente, Donald Trump pospuso su visita a China y fijó un nuevo plazo, mientras crece la presión internacional por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

  • Donald Trump prevé reunirse con Xi Jinping tras aplazar su visita por la crisis con Irán. FOTO: AFP.
    Donald Trump prevé reunirse con Xi Jinping tras aplazar su visita por la crisis con Irán. FOTO: AFP.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que esperaba viajar a China en algo más de un mes, después de haber aplazado su visita debido a su guerra con Irán.

“Tenemos una relación de trabajo muy buena con China, así que iremos dentro de unas cinco o seis semanas”, dijo Trump a los periodistas.

Lea aquí: Donald Trump dice que Estados Unidos no sabe si el nuevo líder supremo de Irán está “muerto o no”

Trump declaró el domingo al Financial Times que podía posponer su viaje si China no ayudaba a desbloquear el estrecho de Ormuz.

El lunes dijo que pidió a Pekín un aplazamiento “de un mes, más o menos”, pero alegando esta vez que debía permanecer en Estados Unidos a causa de la guerra en curso en Oriente Medio.

Los preparativos para este viaje llevan meses en marcha; el objetivo es que Donald Trump se reúna con su homólogo Xi Jinping y quizá logre desactivar de forma duradera la guerra comercial entre las mayores potencias mundiales.

Pero el conflicto en Oriente Medio trastoca tanto la agenda como la relación entre los dos gobiernos.

Siga leyendo: Trump en lo que va de 2026: bombardeos, capturas, cambios de regímenes y movimientos que sacuden a Cuba, Venezuela e Irán

China, gran consumidora de petróleo iraní, “debería darnos las gracias” por haber lanzado la ofensiva, declaró el lunes Trump, que presenta la operación israelo-estadounidense como una garantía de seguridad futura para el mundo entero.

El presidente estadounidense ha presionado a sus aliados, pero también a China, para que lo ayuden a restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán y clave para el tránsito petrolero mundial.

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Geopolítica
Diplomacia
guerra
Viajes
Estados Unidos
Donald Trump
Xi Jinping
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida