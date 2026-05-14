¿Quiere estudiar? Alcaldía de Medellín ofrece 1.300 becas para pregrados y posgrados y así puede acceder a ellas

De estas becas, 772 serán para que se hagan en pregrados en las instituciones de la ciudad, tanto públicas como privadas. Las otras 438 se destinarán para quienes quieran hacer maestrías o doctorados en Colombia o en el exterior. Las restantes 50 serán para docentes y 40 para deportistas destacados.

El no tener plata para pagar estudios de pregrado o posgrado ya no sirve de excusa, al menos si vive en Medellín. Todo porque la Alcaldía de Medellín anunció que tiene a disposición 1.300 becas para incentivar el talento de cada uno de sus habitantes, mediante procesos que se harán a través de Sapiencia.

La realización de este proceso se hace completamente virtual, adjuntando los documentos requeridos a través del sitio web www.medellin.gov.co. Los requisitos, según el tipo de beca, se pueden encontrar en este portal.

Entre los requisitos clave para quienes quieran hacer pregrados, deben demostrar que nacieron o viven en Medellín, ser bachiller o estar próximo a graduarse y ser admitido por una institución académica con sede en el Valle de Aburrá. No se permite en el proceso quienes ya tengan una titulación profesional.

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Para el caso de los posgrados en Colombia, la clave es certificar sus orígenes en Medellín y que haya sido aceptado en un programa de maestría, doctorado o posdoctorado. Para este último, además, deberá certificar la aceptación en un grupo de investigación.

Ya si quiere hacer el posgrado en el exterior, es clave que el promedio acumulado en el título de pregrado sea de 3,5 para la maestría y 3,8 si es para doctorado. Además, debe ser en una institución que cumpla con los criterios básicos de formación y que sea avalado por una institución de educación superior.

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Para quienes vayan a hacer sus pregrados, en la carrera que deseen, deben hacer los trámites en dos fases: validación del servicio social y cargue de documentos académicos. Quienes vayan a hacer los posgrados, solo necesitan validar la parte académica.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo sobre su dura apuesta a la formación de profesionales: “Necesitamos seguir formando nuestro talento. Sí hay oportunidades. Haremos la inversión más alta en la historia de Medellín, completamente para educación, de 8 billones de pesos y de esos 1.2 billones son para educación superior”.