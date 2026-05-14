¿Quiere estudiar? Alcaldía de Medellín ofrece 1.300 becas para pregrados y posgrados y así puede acceder a ellas

El no tener plata para pagar estudios de pregrado o posgrado ya no sirve de excusa, al menos si vive en Medellín. Todo porque la Alcaldía de Medellín anunció que tiene a disposición 1.300 becas para incentivar el talento de cada uno de sus habitantes, mediante procesos que se harán a través de Sapiencia.
De estas becas, 772 serán para que se hagan en pregrados en las instituciones de la ciudad, tanto públicas como privadas. Las otras 438 se destinarán para quienes quieran hacer maestrías o doctorados en Colombia o en el exterior. Las restantes 50 serán para docentes y 40 para deportistas destacados.