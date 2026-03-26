Trump aplazó 10 días más su amenaza de destruir toda la infraestructura eléctrica en Irán, ¿negociará o cumplirá?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó hasta el 6 de abril su ultimátum de destrucción de las centrales eléctricas en Irán, y aseguró que las conversaciones con Teherán van “muy bien” a pesar de la fría acogida de la república islámica.
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El mandatario le había dado el pasado sábado a Teherán 48 horas para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus plantas de energía. Pero el lunes prorrogó el plazo por cinco días, alegando que el diálogo avanzaba. Y este jueves 26 de marzo volvió a postergarlo.
“De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (...) suspendo el periodo de destrucción de plantas de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 20H00 (hora de Washington, 00H00 del martes 7)”, anunció Trump en su plataforma Truth Social. “Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”, agregó.