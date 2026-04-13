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Trump amenaza con “eliminar” barcos iraníes en medio de bloqueo naval en Ormuz

Estados Unidos impuso un bloqueo total a los puertos de Irán tras el fracaso de negociaciones y amenazó con “eliminar” cualquier barco que lo desafíe, en medio de la escalada que ya impacta el precio del petróleo y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

  • Estrecho de Ormuz y presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Getty
    Estrecho de Ormuz y presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
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Donald Trump amenazó con “eliminar” cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval a los puertos. Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir del lunes a las 2:00 de la tarde después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran.

Para Irán este bloqueo es “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo “estará a salvo” de represalias. La respuesta de Trump llegó de inmediato. “Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, dijo en su red Truth Social.

Entérese: Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones con Irán

El anuncio del bloqueo volvió a disparar los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril, y sumió de nuevo a los mercados mundiales en la incertidumbre. Según detalló Trump en Truth Social, el bloqueo se impondrá a todos los navíos que entren y salgan de los puertos iraníes.

El comando central de Estados Unidos para Oriente Medio precisó que se autorizará la circulación de buques que no salgan de Irán ni se dirijan hacia este país.

“Se puede suponer que la intención de Trump es intentar privar a Irán de sus ingresos por exportación y obligar a sus principales importadores de petróleo, particularmente China, a presionar a Teherán para que levante su bloqueo del estrecho de Ormuz, señaló el centro de reflexión Soufan Center.

Lea también: Trump dice que EE. UU. comenzará a “destruir” minas navales en el estrecho de Ormuz

Crecen las críticas internacionales al bloqueo de EE. UU. a Irán y al cierre del estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.

Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo, medidas que tiene intención de mantener.

Trump aseguró que 34 barcos cruzaron Ormuz el domingo, que según dijo “es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”.

Le puede interesar: El estrecho de Ormuz permanece cerrado pese al anuncio de su reapertura en medio de la tregua entre EE. UU. e Irán

China, que depende en gran medida de Irán para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación “sin obstáculos” en Ormuz, una demanda a la que también se sumó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La agencia marítima de la ONU dijo que “ningún país” tiene el derecho legal de bloquear la navegación en Ormuz. Sin sorpresa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al bloqueo estadounidense; Reino Unido declaró que no lo respalda y España que “es algo sin sentido”.

Amplíe la información: Bombardeos en Líbano dejan más de 600 niños víctimas, alerta Unicef

Potencias buscan sostener el alto el fuego ante riesgo de escalada regional

La incapacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo hace temer una reanudación del conflicto que se ha extendido a toda la región por las represalias de la república islámica contra sus vecinos.

Desde entonces, más de 6.000 personas han muerto en esta contienda, principalmente en Irán y el Líbano. Según Pakistán, continúan los esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes y el alto el fuego, que expira el 22 de abril, “aguanta”. Su mantenimiento es una “prioridad absoluta”, declaró el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a su homólogo pakistaní, Ishaq Dar.

Pero ni Estados Unidos ni Irán han comunicado sus intenciones. Los dos enemigos se culpan el uno al otro del fracaso de las negociaciones. Según Trump, se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares, una acusación desmentida por Teherán.

Para el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, uno de los principales negociadores, el fracaso se debe al “maximalismo estadounidense”. Netanyahu afirmó que la ruptura había venido del lado estadounidense, debido a la falta de una “apertura inmediata del estrecho” de Ormuz. Pero añadió que, para Trump, la “cuestión central” sigue siendo el programa nuclear.

Ataques en Líbano: escalada militar deja muertos y agrava la tensión en la región

En Líbano, otro frente de la guerra, continúan los ataques porque Israel lo considera excluido del acuerdo de alto el fuego. Las autoridades libanesas anunciaron cuatro muertos en el sur del país, mientras que el ejército israelí afirmó haber atacado 150 objetivos de Hezbolá en las últimas 24 horas.

Conozca: Los bombardeos no cesan en Líbano y el Golfo, pese a la tregua anunciada entre EE. UU. e Irán

También informó haber completado el “cerco” de la ciudad de Bint Jbeil, donde lanzó un asalto, en lo que describió como un avance significativo de su ofensiva terrestre en el sur.

Por su parte, Hezbolá afirmó haber lanzado cohetes contra dos localidades israelíes cercanas a la frontera. Libaneses e israelíes tienen previsto mantener negociaciones el martes en Washington pero Hezbolá pidió anularlas y las calificó de “capitulación”, dijo el jefe del movimiento proiraní, Naim Qasem

Siga leyendo: Comienza oficialmente la tregua entre Ucrania y Rusia, ¿hasta cuándo irá?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fracasaron las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán?
Según Trump, las negociaciones en Pakistán fracasaron porque Irán se niega a renunciar a su programa nuclear. Por su parte, Teherán culpa al ‘maximalismo estadounidense’ y a las exigencias imposibles de Washington.
¿Qué impacto tiene este conflicto en el precio del petróleo?
Al estar bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial, la oferta se reduce drásticamente. Esto ha llevado el precio del barril a superar los $100 dólares, aumentando la inflación global.
¿Qué países apoyan y cuáles rechazan el bloqueo?
Israel es el principal aliado de EE. UU. en esta medida. Por el contrario, China, España y el Reino Unido han expresado su rechazo, argumentando que el bloqueo viola el derecho internacional de libre navegación.

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