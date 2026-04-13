¿Trump ahora se cree Jesús? Se enfrentó con el Papa y publica imagen donde se hace “el Mesías”

Hace unas semanas la asesora cristiana de Donald Trump, la pastora protestante Paula White-Cain, quien es conocida por sus supuestas profecías y ser la vocera del movimiento de prosperidad en Estados Unidos, dijo que el presidente era similar a Jesús. Quizá ahora el republicano, en medio de la pelea con el Papa León XIV, se haya creído el cuento.
Hay que recordar las palabras de White-Cain, que fueron tildadas como herejía por parte de una gran comunidad evangélica alrededor del mundo: “Jesús nos mostró que un gran liderazgo y que una gran transformación requiere de grandes sacrificios. Y, señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, y arrestado, y falsamente acusado. (...) El tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro. Y gracias a que se levantó, todos nosotros sabemos que nos podemos levantar. Y gracias a su Resurrección tú te levantaste. Gracias a que él resultó victorioso, tú resultaste victorioso. Y, gracias a su victoria, tú vencerás en todo aquello en lo que pongas tus manos”.