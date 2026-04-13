¿Trump ahora se cree Jesús? Se enfrentó con el Papa y publica imagen donde se hace “el Mesías”

Hace unas semanas la asesora cristiana de Donald Trump, la pastora protestante Paula White-Cain, quien es conocida por sus supuestas profecías y ser la vocera del movimiento de prosperidad en Estados Unidos, dijo que el presidente era similar a Jesús. Quizá ahora el republicano, en medio de la pelea con el Papa León XIV, se haya creído el cuento. Hay que recordar las palabras de White-Cain, que fueron tildadas como herejía por parte de una gran comunidad evangélica alrededor del mundo: “Jesús nos mostró que un gran liderazgo y que una gran transformación requiere de grandes sacrificios. Y, señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, y arrestado, y falsamente acusado. (...) El tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro. Y gracias a que se levantó, todos nosotros sabemos que nos podemos levantar. Y gracias a su Resurrección tú te levantaste. Gracias a que él resultó victorioso, tú resultaste victorioso. Y, gracias a su victoria, tú vencerás en todo aquello en lo que pongas tus manos”.

Y aunque solo parecía un mensaje del domingo de resurrección, lo que hizo White-Cain fue comparar al presidente de Estados Unidos con Jesús, el hijo de Dios según el mundo cristiano, un mensaje no menor en un país donde la mayoría de personas protestantes, de iglesias carismáticas, bautistas, presbiterianas, pentecostales, mormonas y adventistas. Trump, quien se asume como un emperador, como un iluminado, se tomó esas palabras en serio y ayer publicó en sus redes sociales una imagen del mismo vistiendo una túnica romana blanca y roja, como la que viste Jesús en miles de pinturas, mientras impone las manos sobre un enfermo; detrás, iluminado por el cielo, ángeles lo acompañan. Sería un disparate más de Trump si no fuera porque la imagen vino después de sus enfrentamiento con el papa León XIV. Ante la polémica, Trump se explicó de manera casi forzada: “¡Se supone que soy yo como un médico que hace que la gente mejore, y yo sí hago que la gente mejore. ¡Hago que la gente mejore mucho!”. La pelea con el papa León XIV El enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Vaticano ha escalado a raíz de la crisis en el golfo Pérsico, donde las visiones de ambos líderes han chocado frontalmente sobre el uso de la fuerza y la soberanía nacional. Trump ha centrado su ataque en la supuesta “debilidad” del pontífice, acusándolo a través de sus redes sociales de ser “terrible para la política exterior” y de tener “miedo” de tomar acciones contundentes. “No quiero un Papa que piense que está BIEN que Irán tenga un arma nuclear”, escribió el mandatario, quien además sugirió que la elección de León XIV fue una maniobra política de la Iglesia: “Él no estaba en ninguna lista para ser Papa, y solo lo pusieron allí porque era estadounidense y pensaron que sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”.