El escándalo de corrupción que superaría el desfalco de la Ungrd

El país intenta reponerse del millonario desfalco en la Unidad de Gestión del Riesgo, donde Sneyder Pinilla, Olmedo López y otros más se robaron y desviaron 1,4 billones de pesos mediante contratos irregulares, pero ya hay un nuevo escándalo que amenaza con superarlo.
Lo que hoy enfrenta Colombia podría ser tan solo la punta de un entramado mayor. Se trata del expediente judicial conocido como AREMCA, por el cual nueve personas permanecen detenidas desde principios de mes rindiendo cuentas ante jueces de control de garantías en Bogotá.
El proceso fue bautizado de esta manera porque el ente acusador vincula a los capturados con la apropiación irregular de $623.350 millones (más de medio billón de pesos) del Sistema General de Regalías por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), cuyo líder señalado por la Fiscalía es Gustavo Bolaño Pastrana, un reconocido contratista de Ciénaga de Oro con contactos en varias regiones del país.
Para que no se enrede con lo técnico, hay que entender que el Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual el Estado administra y distribuye los pagos económicos que recibe por la explotación de recursos naturales no renovables (como petróleo, carbón o minerales).
Es decir, las empresas que explotan el subsuelo, que es propiedad de la Nación, pagan un dinero por ese uso y dinero; a su vez, es destinado para obras estatales como colegios, hospitales y acueductos. De esa mina de oro se pegó AREMCA.