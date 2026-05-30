El escándalo de corrupción que superaría el desfalco de la Ungrd

El país intenta reponerse del millonario desfalco en la Unidad de Gestión del Riesgo, donde Sneyder Pinilla, Olmedo López y otros más se robaron y desviaron 1,4 billones de pesos mediante contratos irregulares, pero ya hay un nuevo escándalo que amenaza con superarlo. Lo que hoy enfrenta Colombia podría ser tan solo la punta de un entramado mayor. Se trata del expediente judicial conocido como AREMCA, por el cual nueve personas permanecen detenidas desde principios de mes rindiendo cuentas ante jueces de control de garantías en Bogotá. El proceso fue bautizado de esta manera porque el ente acusador vincula a los capturados con la apropiación irregular de $623.350 millones (más de medio billón de pesos) del Sistema General de Regalías por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), cuyo líder señalado por la Fiscalía es Gustavo Bolaño Pastrana, un reconocido contratista de Ciénaga de Oro con contactos en varias regiones del país. Para que no se enrede con lo técnico, hay que entender que el Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual el Estado administra y distribuye los pagos económicos que recibe por la explotación de recursos naturales no renovables (como petróleo, carbón o minerales). Es decir, las empresas que explotan el subsuelo, que es propiedad de la Nación, pagan un dinero por ese uso y dinero; a su vez, es destinado para obras estatales como colegios, hospitales y acueductos. De esa mina de oro se pegó AREMCA.

Para la Fiscalía, esta asociación ha funcionado como un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) porque cada uno de los capturados cumplía una función y rol específico en la misma. En las más de nueve audiencias llevadas a cabo, hasta ahora, el fiscal del caso ha señalado que esta estructura funcionaba como un “cartel de direccionamiento de contratos” financiados con recursos de regalías, operando bajo una fachada de un organismo estatal para beneficiar a contratistas y miembros de la organización. Aquí es donde entra el nombre de Gustavo Bolaño Pastrana, un ingeniero de Ciénaga de Oro, en Córdoba, capturado en el caso y quien podría convertirse en testigo estrella de la Fiscalía, según pudo conocer EL COLOMBIANO. Aunque para su defensa, encabezada por el abogado Ricardo Morales, no es cierto que exista o se esté pensando en un preacuerdo con el ente acusador. Por ahora. Bolaño dejó de figurar legalmente como director o representante de AREMCA en 2018, pero para la Fiscalía, a pesar de no tener un cargo formal desde entonces, sigue siendo el “dueño” y jefe absoluto de la organización, como describen en el proceso a AREMCA. En ese contexto, y bajo esas responsabilidades, el ente acusador ha identificado en la investigación un bloque de aproximadamente 100 contratos celebrados por AREMCA sin requisitos legales (2017-2026) en Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Arauca, Casanate, Vichada, San Andrés, Bogotá, Caquetá y Cundinamarca. Solo en 2023 la entidad fue designada ejecutora en 74 proyectos en todo el país, lo que equivale a unos 148 contratos entre obra e interventoría.