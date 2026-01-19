Trump advierte a Noruega tras no cumplir su capricho de ganar el Nobel: “Ya no tengo que pensar solo en la paz”, ¿amenaza para el mundo?

Parece que para Donald Trump no fue suficiente que María Corina Machado, en un gesto sin precedentes, le regalara la semana pasada durante su encuentro en la Casa Blanca, la medalla que el Comité Noruego del Nobel le entregó a ella como ganadora del Nobel de Paz 2025, ni que su amigo, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, le otorgara el primer premio de la Paz: el Fútbol Une el Mundo, durante el sorteo del Mundial en Washington.
No. El presidente de Estados Unidos sigue insistiendo que él y solo él debió ganar el año pasado la distinción que el Comité Noruego le entrega a líderes por su contribución pacificadora en regiones que viven en medio de la opresión o en conflicto.
Por eso, su afán el año pasado de sellar una tregua entre Israel y Hamás para desescalar el conflicto en la Franja de Gaza iba más allá de un interés genuino por acabar con el sufrimiento de los gazatíes en medio de la guerra: quería saciar su ego con el reconocimiento, que vio perdido en octubre pasado ante el anuncio del premio a la opositora venezolana.