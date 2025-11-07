Tres muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra presunta narcolancha en el Caribe

Un nuevo ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Caribe dejó tres personas muertas en la noche del jueves 6 de noviembre, según confirmó el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth. Con esta acción, el saldo de la ofensiva militar contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a, al menos, 70 fallecidos desde septiembre.
De acuerdo con Hegseth, la operación fue ejecutada por orden directa del presidente Donald Trump y tuvo como blanco una “embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”. El secretario difundió en su cuenta en la red social X imágenes aéreas del ataque en las que se observa la lancha antes de explotar.