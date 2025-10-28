Siga en vivo la trayectoria de Melissa: vientos alcanzan los 290 km/h y lo convierten en uno de los huracanes más fuertes en el Atlántico

Vientos brutales y lluvias intensas azotan Jamaica este martes con la inminente llegada del huracán Melissa, que podría causar destrucción “masiva”, la peor registrada en la isla, según su primer ministro. La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular y que ya ha dejado tres muertos, “probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica”, dijo el primer ministro Andrew Holness, en una entrevista en CNN. En contexto: Tormenta Tropical Melissa: trayectoria y ciudades del Caribe colombiano bajo amenaza “Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, añadió. Con vientos de 290 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. El poderoso huracán continúa acercándose a esta nación insular, donde tocará tierra este martes. The Weather Channel indicó este martes que las condiciones de Melissa lo convierten en uno de los huracanes más fuertes del Atlántico registrados. La Cruz Roja de Jamaica informó que su paso podría afectar a al menos 1,5 millones de personas.

“Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). La Cruz Roja de Jamaica empezó a distribuir agua potable y kits de higiene a la población. “Hay algunas zonas en las que ya se están produciendo deslizamientos de tierra”, declaró a la AFP Esther Pinnock, responsable de comunicación de la oenegé. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) calcula que cerca de 1,5 millones de personas podrán verse afectadas por la tormenta. Jamaica tiene unos 2,8 millones de habitantes. “La amenaza humanitaria es grave e inmediata”, dijo desde Gimebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono. Sus fuertes lluvias combinadas con vientos intensos podrían causar devastación a la escala de huracanes históricos como María en 2017 o Katrina en 2005. A pesar de las órdenes de evacuación, muchos residentes de Jamaica decidieron quedarse. “No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”, dijo a la AFP Roy Brown, hablando desde la histórica zona costera de Port Royal en Kingston.

El hombre mencionó las condiciones y malas experiencias pasadas en los refugios gubernamentales para huracanes como razones para no evacuar. “Simplemente no me quiero ir”, dijo a la AFP Jennifer Ramdial, una pescadora que hizo eco de las palabras de Brown. Holness sostuvo que la evacuación era por “el bien nacional de salvar vidas”. “Se les advirtió. Ahora depende de ustedes usar esa información para tomar la decisión correcta”, dijo durante una rueda de prensa. Siga leyendo: ¿El suyo puede ser el nombre de un huracán? Acá le contamos cómo se escogen

Melissa, un huracán catastrófico

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido. Parte del impacto de Melissa proviene de su ritmo lento: avanza más despacio que una persona caminando, a solo 5 km/h o menos, lo cual hace que permanezca más tiempo en cada lugar a su paso.

Siga la trayectoria del huracán Melissa en el Atlántico

El huracán también amenaza el este de Cuba, así como el sur de las Bahamas y el archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico. En Cuba, con dificultades para difundir información preventiva por la falta de electricidad, las autoridades apuran preparativos para recibir el martes los embates de Melissa. El Consejo de Defensa Nacional declaró el lunes la “fase de alarma” en las seis provincias del este (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas).

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas. “Tengo mucho temor porque es un huracán muy peligroso. Pueden pasar cosas grandes, puede acabar con la casa de uno, llevarse el techo. (...) Al viento yo le tengo pánico”, confió a la AFP Anabel Chacón, una ama de casa de 62 años que tiene una vivienda de hojas de zinc en Bayamo, capital de Granma. Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y Repúblicana Domincana.

Ayuda humanitaria en medio del paso del huracán Melissa