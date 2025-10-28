Siga en vivo la trayectoria de Melissa: vientos alcanzan los 290 km/h y lo convierten en uno de los huracanes más fuertes en el Atlántico

Vientos brutales y lluvias intensas azotan Jamaica este martes con la inminente llegada del huracán Melissa, que podría causar destrucción “masiva”, la peor registrada en la isla, según su primer ministro.
La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular y que ya ha dejado tres muertos, “probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica”, dijo el primer ministro Andrew Holness, en una entrevista en CNN.
“Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, añadió.
Con vientos de 290 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. El poderoso huracán continúa acercándose a esta nación insular, donde tocará tierra este martes.
The Weather Channel indicó este martes que las condiciones de Melissa lo convierten en uno de los huracanes más fuertes del Atlántico registrados. La Cruz Roja de Jamaica informó que su paso podría afectar a al menos 1,5 millones de personas.