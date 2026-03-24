¿Traición en la Casa Blanca? Misteriosos apostadores se hacen millonarios con el ataque a Irán

El reciente bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán no solo sacudió el tablero geopolítico de Medio Oriente, sino que ha puesto bajo la lupa a los mercados de predicción basados en criptomonedas. Según reportes de CNN, una serie de apuestas muy precisas en la plataforma Polymarket sugieren que algunas personas habrían tenido conocimiento previo de la operación militar.

El volumen de operaciones en contratos vinculados al ataque superó los 529 millones de dólares. Lo que ha encendido las alarmas de analistas y reguladores es la aparición de seis cuentas nuevas, creadas apenas en febrero, que apostaron masivamente a que el ataque ocurriría precisamente el sábado 28 de febrero. Estas cuentas lograron convertir inversiones modestas en ganancias combinadas de aproximadamente 6 millones de dólares, según datos de rastreo en la cadena de bloques (blockchain).

A diferencia de los mercados financieros tradicionales, plataformas como Polymarket operan de forma descentralizada y permiten apostar sobre casi cualquier evento del mundo real. En este caso, la precisión de las apuestas —algunas realizadas solo horas antes de las primeras explosiones en Teherán— ha reactivado el debate sobre el uso de información confidencial en el ámbito digital.

Expertos citados por CNN señalan que, aunque EE. UU. había dado señales de una posible acción militar, la exactitud en la fecha y hora por parte de usuarios nuevos es un indicador clásico de “insider trading” (comercio con información privilegiada).

El antecedente: el “efecto Maduro”

Este fenómeno no es nuevo para los seguidores de la geopolítica y las criptomonedas. A principios de este año, un escenario casi idéntico se presentó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. En aquella ocasión, una cuenta anónima bajo el seudónimo “Burdensome-Mix” obtuvo ganancias superiores a los 400.000 dólares (unos 1.500 millones de pesos colombianos) tras apostar por la caída del líder venezolano apenas horas antes del operativo estadounidense del 3 de enero de 2026.

En el caso de Venezuela, la rentabilidad superó el 1.200%, lo que incluso llevó a que algunos legisladores en Washington propusieran leyes para prohibir que funcionarios del gobierno participen en estos mercados de predicción.

La situación actual con Irán refuerza la tesis de que estos mercados se están convirtiendo en termómetros —y para algunos, en cajas menores— de decisiones militares de alto nivel. Mientras que la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha intentado regular estas plataformas, la naturaleza anónima de las billeteras digitales dificulta rastrear quién está realmente detrás de la pantalla.

Por ahora, Polymarket no ha emitido un comunicado oficial sobre si congelará los fondos de las cuentas sospechosas, pero el episodio deja una pregunta inquietante: ¿están los mercados de predicción anticipando el futuro o simplemente monetizando secretos de Estado?