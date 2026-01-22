Aumenta la alerta en Estados Unidos por tormenta invernal que enfriará a la mitad del país

Una fuerte tormenta invernal con temperaturas muy frías está prevista esta semana en una vasta zona de Estados Unidos, donde más de 175 millones de personas pueden sufrir cortes de energía y trastornos en los viajes.
La denominada Tormenta Invernal Fern afectará dos tercios del territorio continental estadounidense, desde Texas y las Grandes Llanuras, en el centro del país, hasta los estados del Atlántico medio y el noreste, según los pronósticos.