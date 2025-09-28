Hombre embistió su vehículo contra iglesia estadounidense, disparó a varias personas y provocó un incendio

Al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas el domingo luego del ataque de un hombre armado contra una iglesia mormona en Míchigan, norte de Estados Unidos, donde el edificio también fue incendiado, dijeron las autoridades.
Según la policía estatal, el tirador primero embistió la iglesia con su vehículo antes de abrir fuego con un rifle de asalto, y luego incendió el edificio.
El sospechoso, Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue abatido por las fuerzas del orden ocho minutos después de comenzado el ataque, informaron autoridades.