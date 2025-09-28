Hombre embistió su vehículo contra iglesia estadounidense, disparó a varias personas y provocó un incendio

Al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas el domingo luego del ataque de un hombre armado contra una iglesia mormona en Míchigan, norte de Estados Unidos, donde el edificio también fue incendiado, dijeron las autoridades. Según la policía estatal, el tirador primero embistió la iglesia con su vehículo antes de abrir fuego con un rifle de asalto, y luego incendió el edificio. El sospechoso, Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue abatido por las fuerzas del orden ocho minutos después de comenzado el ataque, informaron autoridades.

El jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye, afirmó que, además de los dos fallecidos anunciados luego del ataque, se recuperaron “un par de cuerpos más” entre los escombros de la iglesia incendiada, y que las labores de búsqueda continúan. “Esto eleva el total de víctimas a cuatro”, añadió. Entérese: ¿Le quitarán la visa a Daniel Quintero? Subsecretario de Estado le respondió a su propia solicitud Más temprano, el funcionario dijo que ocho personas resultaron gravemente heridas, una de ellas en estado crítico a última hora de la tarde. Periodistas de la AFP en la ciudad vecina de Burton, de donde era originario Sanford, notaron gran presencia policial fuera de la casa del presunto atacante. Fotos del lugar mostraron el vehículo aparentemente conducido por el atacante hacia un lado del edificio, con dos banderas estadounidenses en la parte trasera.

¿Cómo sucedió?

Renye declaró que el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia a eso de las 10:25 horas locales y luego comenzó a disparar contra las personas adentro con un rifle de asalto. En ese momento, había “cientos de personas dentro de la iglesia” en el servicio religioso, dijo.

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reducida a cenizas. “Mi esposo escuchó a personas gritar”, dijo a la AFP Dobbie Horkey, que vive a menos de 200 metros de la iglesia. “Escuché disparos. Todos regresamos a nuestras casas y esperamos. Luego llegaron las ambulancias (...) y nos dijeron que el atacante había sido neutralizado (...) y ahora, el humo se ha extendido por todas partes”.

