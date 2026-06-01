¿Votó o fue jurado? Así puede reclamar hasta un día y medio de descanso remunerado

Más allá de elegir al próximo presidente de Colombia, quienes ejercieron su derecho al voto en las elecciones del pasado 31 de mayo también obtuvieron una serie de beneficios económicos, académicos y laborales que muchos ciudadanos desconocen.
Beneficios tales como uno o medio día de descanso remunerado hasta descuentos en el pasaporte y la matrícula universitaria, la legislación colombiana contempla varios incentivos para quienes ejercen su derecho al voto.
El requisito principal para acceder a estas ventajas es conservar el certificado electoral, documento que entrega la Registraduría una vez el ciudadano deposita su voto y que sirve como prueba de participación en la jornada democrática.
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