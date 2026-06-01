¿Votó o fue jurado? Así puede reclamar hasta un día y medio de descanso remunerado

Más allá de elegir al próximo presidente de Colombia, quienes ejercieron su derecho al voto en las elecciones del pasado 31 de mayo también obtuvieron una serie de beneficios económicos, académicos y laborales que muchos ciudadanos desconocen. Beneficios tales como uno o medio día de descanso remunerado hasta descuentos en el pasaporte y la matrícula universitaria, la legislación colombiana contempla varios incentivos para quienes ejercen su derecho al voto. El requisito principal para acceder a estas ventajas es conservar el certificado electoral, documento que entrega la Registraduría una vez el ciudadano deposita su voto y que sirve como prueba de participación en la jornada democrática. Le puede interesar: ¿Se pueden acumular los descansos por haber votado el 8 de marzo y hacerlo el 31 de mayo? Esto dice la ley

¿Cómo reclamar el medio día libre en el trabajo por haber votado?

Uno de los incentivos más atractivos para los trabajadores es el descanso compensatorio remunerado. La Ley 403 de 1997 establece que los ciudadanos que voten tienen derecho a media jornada libre paga, beneficio que aplica tanto para empleados del sector público como del privado. Para hacerlo efectivo, el trabajador debe presentar el certificado electoral ante su empleador y acordar la fecha en la que tomará el descanso. La norma señala que este beneficio debe disfrutarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la elección.

Jurados de votación podrán reclamar un día de descanso, ¿cómo?

Además, quienes fueron designados como jurados de votación tienen derecho a un día completo de descanso compensatorio. Si una persona fue jurado y además votó, podría acceder a un día y medio de descanso remunerado. Aunque la ley reconoce media jornada por cada elección, no establece expresamente si los beneficios obtenidos en primera y segunda vuelta pueden acumularse para conformar un día completo. Sin embargo, algunas interpretaciones jurídicas consideran que esto sería posible siempre que exista acuerdo con el empleador y se respeten los plazos establecidos. Lea más: ¿Votó el 8 de marzo? Así los trabajadores pueden reclamar su medio día libre

Descuentos en pasaporte, matrícula y documentos, los otros beneficios de votar

Los beneficios del certificado electoral no terminan en el ámbito laboral. Quienes participaron en las elecciones también pueden acceder a una rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte, beneficio que puede utilizarse una sola vez durante los cuatro años siguientes a la votación. La misma reducción aplica para algunos trámites relacionados con la libreta militar y para la expedición de duplicados de la cédula de ciudadanía. En materia educativa, los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior pueden acceder a un descuento del 10% en el valor de la matrícula, de acuerdo con lo establecido en la Ley 815 de 2003.

Ventajas para acceder a becas, subsidios y empleos

El certificado electoral también puede marcar la diferencia en procesos de selección cuando existe igualdad de condiciones entre varios aspirantes. La legislación otorga preferencia a los votantes en casos de empate para el ingreso a instituciones de educación superior, adjudicación de becas educativas, subsidios de vivienda, acceso a predios rurales y concursos para empleos de carrera administrativa en el Estado. Asimismo, el documento puede ser utilizado como criterio de desempate en listas de elegibles para cargos públicos y otros beneficios otorgados por entidades estatales.

Empresas se sumaron con descuentos para quienes voten

A los beneficios contemplados en la ley se sumaron incentivos promovidos por el sector privado. A través de la campaña “Vale Votar”, liderada por Proantioquia, Fenalco Antioquia y más de 120 marcas, los ciudadanos que participaron en las elecciones podrán acceder a descuentos y promociones especiales presentando su certificado electoral. La iniciativa buscaba incentivar la participación democrática y, según sus organizadores, no está vinculada a ninguna campaña o partido político. Entre las empresas participantes figuraron marcas reconocidas como Yamaha, Puntos Colombia, Flamingo, Americanino, Nespresso, Haceb, Juan Valdez, Pergamino, Imusa, Astor, Offcorss y Ragged, entre otras. “Cuidar la democracia es cuidar el futuro de Colombia”, afirmó Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, al explicar que la campaña busca reconocer a quienes participan activamente en las decisiones del país. Conozca también: ¿Votará este domingo? Habrá café gratis y descuentos en 120 marcas en Antioquia