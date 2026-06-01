Previo al partido contra Colombia, técnico de Costa Rica habla sobre jugadores involucrados en balacera

La Selección de Costa Rica se encuentra en el ojo del huracán tras la desvinculación de tres de sus jugadores —Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal— debido a graves faltas disciplinarias ocurridas en los días previos al amistoso contra Colombia. Sobre eso, el director técnico, Fernando “Bocha” Batista, rompió el silencio en una conferencia de prensa en Bogotá.

La crisis en el equipo centroamericano estalló tras reportes de un altercado en la vía pública durante la madrugada del pasado lunes. Según los informes de las autoridades de la municipalidad de Montes de Oca, se recibieron alertas por detonaciones de arma de fuego alrededor de la 1:42 a.m. en las cercanías de un gastrobar en el barrio Los Yoses, San José.

Lea también: La verdadera razón del último partido de la Selección en Colombia antes del Mundial

Las investigaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica revelaron el hallazgo de casquillos de bala en la zona y confirmaron que el vehículo de Alejandro Bran, uno de los jugadores implicados, recibió múltiples impactos de bala.

Ante este escenario, se presume que los tres futbolistas habían salido de fiesta la noche anterior a un entrenamiento programado de la Tricolor, lo que motivó su exclusión inmediata por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) al no reunir las “condiciones para su continuidad”.

Entérese: Tres pruebas de fuego: análisis de los rivales de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026